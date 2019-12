Partenariat entre l'Université TÉLUQ, l'Université Athabasca et Affaires mondiales Canada





QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Université TÉLUQ et l'Université Athabasca se sont associées à Affaires mondiales Canada (AMC) pour offrir de la formation créditée au personnel d'AMC partout dans le monde.

Ce partenariat permettra au Service des délégués commerciaux, en collaboration avec l'Institut canadien du service extérieur, de dispenser des cours universitaires canadiens à tous les membres du personnel d'AMC, qu'ils travaillent au Canada ou à l'étranger, par l'intermédiaire du Programme d'accès aux crédits universitaires.

De ce fait, l'Université TÉLUQ fournira un accès à des cours universitaires de langue française. À cet égard, une soixantaine de cours de premier cycle figurant à son offre ont été présélectionnés par AMC.

Ces cours permettront notamment aux délégués commerciaux d'AMC recrutés à l'étranger de mieux connaître et de mieux comprendre le Canada, son histoire, sa culture, son système politique et son économie. Ils couvrent de nombreux domaines : administration, communication, environnement, informatique et technologie de l'information, sciences ainsi que sciences humaines et sociales.

« Notre université est heureuse du partenariat noué avec Affaires mondiales Canada et l'Université Athabasca, affirme Me Julie Carle, directrice des affaires externes et secrétaire générale à l'Université TÉLUQ. Je me réjouis que notre établissement, créé voilà près de 50 ans au sein du réseau de l'Université du Québec en vue d'accroître l'accessibilité à la formation universitaire, puisse contribuer au développement personnel et professionnel des employés d'Affaires mondiales Canada. Je salue l'initiative du Service des délégués commerciaux du Canada et de l'Institut canadien du service extérieur qui, en s'associant à nos deux universités, chefs de file, dans leur langue respective, de la formation à distance au Canada, témoigne du souci d'offrir des programmes de formation universitaire alliant qualité et flexibilité. »

De son côté, Matthew Prineas, doyen et vice-président académique à l'Université Athabasca, est fier de ce partenariat, qui représente une grande victoire pour l'Université Athabasca, l'Université TÉLUQ et Affaires mondiales Canada : « À l'Université Athabasca, nous comprenons que de nombreux étudiants ne vivent pas au bon endroit, n'ont pas le bon âge ni la bonne situation pour suivre une formation universitaire traditionnelle. Ce partenariat signifie que plus d'employés d'Affaires mondiales travaillant à l'étranger peuvent avoir accès à un diplôme universitaire canadien, peu importe où ils se trouvent dans le monde, peu importe leur âge, et ce, dès maintenant ».

« Les employés d'Affaires mondiales Canada à l'étranger comptent parmi les meilleurs du monde. En nous assurant qu'ils continuent à apprendre et à innover, ils maintiendront leur statut de chefs de file. En donnant aux délégués commerciaux les ressources nécessaires au renforcement de leurs compétences, nous les aiderons à mieux appuyer la réussite des entreprises canadiennes dans de nouveaux marchés afin que celles-ci puissent créer des emplois au pays » a affirmé la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international du Canada, l'honorable Mary Ng.

Les cours de l'Université TÉLUQ sont dispensés sur des plateformes d'apprentissage conçues pour répondre aux besoins des apprenants à distance où que ce soit dans le monde, tout en offrant un accompagnement personnalisé ayant pour objectif d'assurer la réussite des étudiants.

Affaires mondiales Canada

Affaires mondiales Canada gère les relations diplomatiques du Canada, fournit les services consulaires aux Canadiens, fait la promotion du commerce international du pays et dirige le développement international et l'aide humanitaire du Canada.

L'Université Athabasca

L'Université d'Athabasca, qui a ses bureaux en Alberta, est une université à distance qui se consacre à l'élimination des obstacles qui limitent l'accès aux études de niveau universitaire et la réussite de ces études, ainsi qu'à l'égalité croissante des chances en matière d'éducation pour les apprenants adultes du monde entier.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

