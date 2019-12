Bibliothèque et Archives Canada se réjouit du nouveau partenariat conclu entre sa Fondation et Air Canada





OTTAWA, le 18 déc. 2019 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est heureux d'annoncer que la société Air Canada deviendra le partenaire fondateur des prix Bibliothèque et Archives Canada.

BAC et la Fondation de Bibliothèque et Archives Canada ont créé les prix Bibliothèque et Archives Canada en 2019 pour souligner la contribution exceptionnelle de ceux et celles qui consacrent leur vie à la création et à la promotion du patrimoine littéraire et historique de notre pays.

La Fondation a été mise sur pied par un groupe de passionnés voulant aider BAC à rendre sa vaste et précieuse collection plus accessible aux Canadiens et à toute personne souhaitant mieux connaître son patrimoine national.

Elle se concentrera sur la collecte de fonds dans le but de soutenir les initiatives et les partenariats destinés à enrichir et à préserver la collection de BAC.

« Nous sommes ravis d'accueillir Air Canada à titre de partenaire de la Fondation pour appuyer les prix Bibliothèque et Archives Canada. Ce sera un grand plaisir de travailler avec Air Canada pour rendre plus accessibles au public les documents historiques de BAC. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Nous sommes très heureux qu'Air Canada ait accepté de devenir le partenaire fondateur des prix Bibliothèque et Archives Canada, mis sur pied pour rendre hommage à des personnes qui ont fait preuve d'une force créatrice exceptionnelle dans notre milieu culturel et qui ont amélioré la visibilité de BAC pour les Canadiens. »

- Jacques J. M. Shore, président de la Fondation de Bibliothèque et Archives Canada

« Air Canada est très fière d'être partenaire fondateur des tout nouveaux prix Bibliothèque et Archives Canada, qui soulignent l'apport de personnes exceptionnelles qui ont contribué au patrimoine culturel et littéraire du Canada, et saisit cette magnifique occasion de célébrer le travail de BAC, sa vaste collection et ces personnes qui font la promotion des trésors culturels et historiques du Canada. Toutes nos félicitations aux lauréats des tout premiers prix Bibliothèque et Archives Canada. »

- Ferio Pugliese, premier vice-président, Relations gouvernementales et Air Canada Express à Air Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions. Restez en contact avec Bibliothèque et Archives Canada sur Twitter, Facebook, Flickr et YouTube.

