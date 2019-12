Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, admis au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2020





MONTRÉAL, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le 17 décembre, JA Canada et le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne ont annoncé que Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, sera admis dans l'Ordre du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne à titre de compagnon en 2020.

« Les réalisations exceptionnelles dans le monde des affaires et l'excellence du leadership de Calin ont été reconnues par de nombreuses organisations influentes au Canada et dans le monde », a affirmé Annette Verschuren, membre du conseil d'administration d'Air Canada admise au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2019. « Son engagement profond à faire du Canada un endroit où il fait bon vivre s'exprime d'abord par sa détermination indéfectible et sa vision à long terme qui visent à créer une entreprise d'envergure mondiale durable et cherchant sans cesse à s'améliorer, une base solide pour redonner à la société. Quand on songe au soutien apporté par Calin aux initiatives d'Air Canada en matière de promotion de la diversité, de mentorat auprès des jeunes, d'investissements dans les technologies destinées à réduire l'impact environnemental, de promotion de programmes caritatifs visant à aider les enfants et à améliorer leur santé, sans parler de ses contributions personnelles à des bourses d'études et de son rôle à titre de chancelier de l'Université d'Ottawa, il est tout à fait naturel de voir l'excellence de ses réalisations dans le monde des affaires et son apport aux causes sociales canadiennes lui valoir une autre grande marque de reconnaissance consistant à lui ouvrir les portes du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne en 2020. »

M. Rovinescu est président et chef de la direction d'Air Canada depuis le 1er avril 2009. Ses réalisations dans le monde des affaires lui ont valu de nombreuses marques de reconnaissance : il a été nommé chef de la direction de l'année et Stratège de l'année en 2019, a reçu le prix du leadership du premier dirigeant à la remise des Airline Strategy Awards de 2018 et a été nommé P.-D. G. de l'année du CanadaMD, en 2016, et meilleur chef de la direction du Canada, en 2013. Il siège au conseil d'administration de BCE, de Bell Canada et du Conseil canadien des affaires, et il est le quatorzième chancelier de l'Université d'Ottawa.

Le Temple de la renommée de l'entreprise canadienne souligne les réalisations exceptionnelles des dirigeants canadiens les plus reconnus d'hier et d'aujourd'hui. Il a été mis sur pied par JA Canada en 1979 dans le but d'honorer les leaders marquants du monde des affaires pour leurs réalisations professionnelles et philanthropiques. Les compagnons sont nommés par leurs pairs et choisis par un comité de sélection indépendant.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 53 aux États-Unis et 101 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 250 aéroports dans 195 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

