Maxon et Red Giant conjuguent leurs forces

Les principaux éditeurs de logiciels de conception 3D et de design d'animation (Motion Design) et effets visuels (VFX) se sont unis pour fournir des solutions puissantes pour la création de contenu numérique.

PORTLAND, Oregon et FRIEDRICHSDORF, Allemagne, 18 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Maxon, développeur de solutions logicielles 3D professionnelles et Red Giant, créateur d'outils uniques pour les éditeurs, les artistes en effets visuels et les concepteurs d'animation, ont annoncé ce jour que les deux sociétés ont conclu un accord définitif pour fusionner sous la division médias et divertissement du Groupe Nemetschek, afin de mieux servir les secteurs de la postproduction et de la création de contenu. La transaction devrait être conclue en janvier 2020, sous réserve d'approbation des organismes de réglementation et des conditions de clôture habituelles.

Maxon et Red Giant sont déjà connus et bien établis dans l'industrie de la création de contenu numérique (digital content creation - DCC) et partagent des synergies en matière de philosophie et des objectifs à long terme. Les deux sociétés ont acquis une réputation hors pair pour la qualité et l'accessibilité de leurs produits et pour leur engagement absolu envers le service et le soutien à la communauté artistique. Le personnel de chaque société reflète l'expertise du secteur, la maturité organisationnelle et l'expérience de direction nécessaires pour mettre entièrement à profit cette opportunité unique.

Maxon, connu pour son emblématique produit en 3D Cinema 4D, a été créé en 1986 avec pour objectif de fournir des solutions logicielles 3D extrêmement puissantes et exceptionnellement accessibles. Des artistes du monde entier misent sur les produits Maxon pour créer des visuels de pointe. Au mois d'avril, cette année, Maxon a acquis Redshift, développeur du moteur de rendu Redshift accéléré par GPU.

Depuis 2002, Red Giant a bâti sa marque grâce à des produits primés tels que Trapcode, Magic Bullet, Universe, PluralEyes et sa gamme de logiciels innovants d'effets visuels. Ses outils, uniques et conformes aux normes de l'industrie, sont des produits de base dans les domaines du cinéma, de la télédiffusion et de la publicité. Red Giant s'est démarqué dans le secteur grâce à son approche artistique de la création de logiciels, à sa formation populaire et à ses courts métrages primés.

Les deux sociétés fournissent des outils à la fine fleur des sociétés de production, parmi lesquelles ABC, CBS, NBC, HBO, BBC, Sky, Fox Networks, Turner Broadcasting, NFL Network, WWE, Viacom, Netflix, ITV Creative, Découverte Channel, MPC (Moving Picture Company), Numérique Domain, VDO, Sony, Universal, The Walt Disney Company, Blizzard Entertainment, BMW, Facebook, Application, Google, Vitra, Nike et bien d'autres.

« Cette fusion est une étape importante pour Maxon et Red Giant, mais aussi pour l'industrie du design dans son ensemble », a déclaré David McGavran, PDG de Maxon. « La combinaison de notre technologie et de notre savoir-faire offre un potentiel pour remodeler progressivement le paysage de la création de contenu dans les années à venir. »

« L'association de nos sociétés est un ajustement exceptionnel de personnes, de culture et de technologie », a dit Chad Bechert, PDG de Red Giant. « Nous avons hâte de travailler ensemble dans le cadre d'une vision commune sur la façon de concevoir des logiciels puissants et accessibles, afin de servir des artistes créatifs dans le monde entier. »

À propos de Maxon

Basé à Friedrichsdorf (Allemagne), Maxon est un développeur de solutions professionnelles de modélisation 3D, de peinture, d'animation et de rendu. Ses produits logiciels primés Cinema 4D et Redshift 3D ont été largement utilisés pour aider à créer et à rendre des effets visuels époustouflants dans des longs métrages, des émissions de télévision et des publicités, des cinématiques de jeux de pointe pour jeux AAA, ainsi que pour des applications d'illustration médicale, d'architecture et de design industriel. En 2019, Cinema 4D a obtenu un Academy Award scientifique et technique de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Maxon possède des bureaux en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France, au Japon et à Singapour. Les produits de Maxon sont disponibles directement sur son site Web et à travers son réseau de distribution mondial. Maxon fait partie de Nemetschek Group.

À propos de Red Giant

Red Giant est une société logicielle composée d'artistes et de techniciens de talent, qui collaborent en vue de créer des outils uniques pour les réalisateurs, les éditeurs, les artistes spécialisés en effets visuels, les artistes et les concepteurs d'animation. La culture de notre société met l'accent sur l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, ce que nous appelons la « double rentabilité » ; cette philosophie nous permet d'ignorer la complexité au profit de la construction d'outils simples qui offrent des résultats géants. Au cours des dix dernières années, nos produits (Magic Bullet, Trapcode, Universe et PluralEyes) sont devenus une référence en matière de postproduction de films et de télévision. Avec plus de 250 000 utilisateurs, il est pratiquement impossible de regarder 20 minutes de film ou de télévision sans que notre logiciel ne soit utilisé. Grâce à notre expérience en tant qu'artistes ou réalisateurs, nous aspirons non seulement à fournir des outils aux artistes, mais aussi à leur servir de source d'inspiration. Regardez nos films, découvrez plus de 300 tutoriels gratuits ou essayez notre logiciel sur le site www.redgiant.com.

