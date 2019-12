RBC Placements en Direct lance l'affichage des cotes en temps réel en continu sans frais pour tous





Les clients obtiennent gratuitement les cours acheteur/vendeur en temps réel des actions canadiennes et américaines et des FNB

Aucun solde ni nombre d'opérations minimal requis

TORONTO, le 18 déc. 2019 /CNW/ - RBC Placements en Direct a annoncé aujourd'hui que, désormais, tous ses clients obtiendront gratuitement les cotes en temps réel et en continu pour les actions canadiennes et américaines et les fonds négociés en bourse (FNB).

« Pour les clients, cela s'apparente à un accès direct à la salle des marchés, avec la commodité d'un compte en ligne, dit John Bai, président et chef de la direction, RBC Placements en Direct. Et le tout est des plus simple. Nos cotes en temps réel sont intégrées au service que nous offrons à tous nos clients. Il n'y a aucun solde ni nombre d'opérations minimal requis et aucune convention boursière à signer. »

Grâce aux cotes en temps réel en continu, les investisseurs voient automatiquement le cours acheteur/vendeur et le cours actuel d'un titre avant de l'acheter ou de le vendre. Ils peuvent suivre les marchés à la seconde près pour repérer des occasions, sans jamais avoir à actualiser la page.

« L'ajout des cotes en temps réel en continu procure à nos clients un puissant outil de prise de décisions de placement, souligne M. Bai. De plus, des recherches et des commentaires de sources de confiance accompagnent notre tableau de bord des opérations dynamique et nos ressources de planification et de suivi primées. Nous nous assurons d'offrir aux investisseurs autonomes tout ce dont ils ont besoin, au bout des doigts. »

Cette année marque le 30e anniversaire du service de courtage en ligne RBC Placements en Direct pour les investisseurs voulant gérer eux-mêmes leurs placements et accéder aux marchés à faible coût.

RBC Placements en Direct

RBC Placements en Direct, l'un des principaux courtiers en ligne au Canada, est une filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada. RBC Placements en Direct offre une expérience de négociation fiable et intuitive aux investisseurs qui veulent gérer eux-mêmes leurs placements et accéder aux marchés à faible coût. Les ressources complètes que RBC Placements en Direct offre aux investisseurs, notamment les recherches menées par des experts et des innovations comme les comptes fictifs et la Communauté , les aident à approfondir leurs connaissances pour gérer leurs placements avec assurance. Des représentants de service chevronnés sont au bout du fil pour répondre à toute question des clients au sujet de leurs comptes ou de la négociation. RBC Placements en Direct est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Pour en savoir plus, allez à www.rbcplacementsendirect.com

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

SOURCE RBC Banque Royale

Communiqué envoyé le 18 décembre 2019 à 13:14 et diffusé par :