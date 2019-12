NTT Group lance une solution de gestion de la conformité utilisant l'Automatisation des processus robotiques (Robotic Process Automation, RPA)





Ces dernières années, les sociétés du monde entier ont eu tendance à demander de plus en plus à renforcer leur conformité et leur gestion du risque. Pour aider nos clients à gérer ces exigences, NTT Group, représenté par NTT Advanced Technology Corporation (ci-après, NTT-AT), Everis Spain S.L.U (ci-après, everis) de NTT DATA Corporation, itelligence AG (ci-après, itelligence) de NTT DATA Corporation, ont décidé d'annoncer une solution de gestion de la conformité utilisant l'automatisation des processus robotiques (robotic process automation, RPA). Cette solution recueille et analyse les données des systèmes des RH et de la conformité internes sur site et basés dans le nuage, en soutenant les initiatives des clients pour renforcer la responsabilité et le contrôle de la gouvernance interne. NTT Group prévoit de commencer à fournir ce service au deuxième trimestre de 2020.

Suite à l'introduction de réglementations plus rigoureuses dans de nombreux secteurs, en particulier dans le secteur financier, les entreprises sont confrontées à la menace de contrôles multi-régimes et d'amendes élevées de la part les autorités locales. Du fait de la complexité de ces réglementations, ces institutions rencontrent des difficultés pour identifier les problèmes de conformité, ainsi qu'un manque de transparence en matière de gouvernance. Cela conduit souvent à une charge de travail manuel, un temps de traitement et des tâches administratives accrus en raison de la complexité de leur environnement informatique.

La solution intégrée fournie par NTT Group combine : l'outil RPA « WinActor ® »(*1) de NTT-AT, la solution SMCR d'everis, et les capacités de consultation et d'intégration d'itelligence pour réaliser la combinaison de la réduction des opérations manuelles complexes et la coordination des données relatives à la conformité gérées sur plusieurs systèmes, tels qu'Excel (*2) et les systèmes existants.

Cette solution sera initialement fournie en tant que solution de gestion de la conformité pour les « cadres dirigeants et le régime de certification (Senior Managers and Certification Regime, SMCR) » au Royaume-Uni puis sera élargie en dehors du Royaume-Uni en réponse aux réglementations et pour soutenir la gestion de la conformité et de la gouvernance pour les clients dans le monde entier.

NTT aide ses clients à accélérer leur parcours de transformation numérique en mettant en oeuvre des technologies innovantes, telles que WinActor®.

À propos de « WinActor® »

WinActor est un outil d'automatisation du processus robotique (RPA) qui a été développé à l'aide de technologies internes par les laboratoires du système de service de NTT Access Network et a atteint le stade de la commercialisation.

WinActor enregistre et automatise divers types d'opérations humaines telle que celles via l'application Windows (*2), l'application Internet, etc. Il effectue automatiquement des tâches répétitives régulières et de larges volumes de travail au lieu de collaborer ou en collaborant avec un être humain. Par ailleurs, en changeant les travaux existants dans le nouveau style de travail automatique, cela apportera une grande valeur du point de vue commercial en termes d'efficience, de qualité et d'efficacité des coûts sans modifier aucun logiciel du système existant.

WinActor a été rapidement introduit et étendu depuis 2017 en particulier dans les organisations qui recherchent une « révolution du style de travail » quel que soit le type de secteur et la taille de la société. Actuellement, fin novembre 2019, plus de 4 200 sociétés ont introduit WinActor.

(*1) « WinActor » est une marque commerciale déposée de NTT Advanced Technology Corporation.

(*2) « Excel », « Windows » sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou d'autres pays.

