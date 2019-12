Méga solde d'après Noël chez Best Buy





Ouverture des portes dès 8 h* pour le dernier blitz de rabais de l'année

BURNABY, CB, le 18 déc. 2019 /CNW/ - Le magasin Best Buy Centreville de Montréal ouvrira ses portes tôt le matin du 26 décembre prochain à l'occasion du Méga solde d'après Noël (Boxing Day), afin d'accueillir les clients fébriles à la recherche des meilleures aubaines de la saison. Best Buy invite donc les médias à venir sur place pour capturer les images de clients profitants des rabais offerts lors de cet événement annuel. Des représentants de Best Buy seront disponibles sur place pour des entrevues.

Le magasin Best Buy Centreville de Montréal sera ouvert à partir de 8 h 00, le 26 décembre prochain, avec l'habituelle file d'attente de clients qui devrait se former bien avant l'ouverture. Le magasin de Gatineau ouvrira aussi à 8 h 00, tandis que les autres magasins Best Buy du Québec ouvriront leurs portes à 13 h 00.

Une liste complète des aubaines du Méga solde d'après Noël est disponible ici. Les soldes seront disponibles en ligne au BestBuy.ca à partir de 18 h 00 le 24 décembre. Les aubaines du solde se poursuivront en ligne et en magasin jusqu'au 4 janvier 2020.

Quand: Jeudi, 26 décembre 2019

Ouverture des portes à 8 h 00 au magasin Best Buy de la rue Sainte-Catherine et de Gatineau

*Ouverture des portes à 13 h 00 dans tous les autres Best Buy de la province



Où: Magasin Best Buy Centreville, 470 Rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H3B 1A6

Et dans tous les autres magasins Best Buy du Québec

En ligne au BestBuy.ca

Disponibles sur place :

Visuels de clients faisant la file bien avant l'ouverture du magasin

Entrevues avec des représentants de Best Buy

Visuels des Chandails bleus de Best Buy accueillant les clients avec sourires, applaudissements et conseils pour leurs achats

Exemples d'aubaines à ne pas manquer :

Téléviseur LG 75 po 4K - 1 023,99 $. Une économie de 800 $ (code Web: 13808493)

- 1 023,99 $. Une économie de 800 $ (code Web: 13808493) Portable Asus 15.6 po Intel Core i5 - 650,79 $. Une économie de 300 $ (code Web: 13974642)

Téléviseur Samsung 70 po 4K - 923,99. Une économie de 600 $ (code Web: 13893614)

- 923,99. Une économie de 600 $ (code Web: 13893614) Tablette 12.3 po Surface Pro 7 de Microsoft - 800,79 $. Une économie de 200 $ (code Web: 13893527)

Console PS4 Pro avec NHL 20 - 370,79 $. Une économie de 130 $ (code Web: 13862226)

Sonnette Google Nest Hello Vidéo et Google Nest mini - 219,99 $. Une économie de 150 $ (code Web: 12222651/13962884)

Pour consulter toutes les aubaines du Méga solde d'après Noël, pour trouver un magasin ou pour toute autre information, visitez le BestBuy.ca.

SOURCE Best Buy Canada

Communiqué envoyé le 18 décembre 2019 à 12:39 et diffusé par :