Avis aux médias - Le ministre Miller et le chef Bobby Cameron de la FSIN annoncent un investissement pour l'autonomisation, la guérison et le bien-être des jeunes





SASKATOON, le 18 déc. 2019 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Marc Miller, le ministre des Services aux Autochtones, et le chef Bobby Cameron de la Federation of Sovereign Indigenous Nations (FSIN), annonceront un investissement pour l'autonomisation, la guérison et le bien-être des jeunes.

Date : le jeudi 19 décembre 2019

Heure: de 9 h 30 à 10 h 15 (HNC)



Lieu: Federation of Sovereign Indigenous Nations

100-103A, avenue Packham

Saskatoon (Saskatchewan) S7N 4K4

L'annonce sera suivie d'un point de presse avec le ministre Miller et le chef Bobby Cameron.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 18 décembre 2019 à 12:21 et diffusé par :