Boralex conclut un refinancement de plus de 200 M$ au Québec





MONTRÉAL, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ -Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer la clôture du refinancement de plus de 200 M$ pour le parc éolien Le Plateau 1 (139 MW), détenu à 51 % par Boralex et à 49 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse »). Le parc est situé dans la région de la Gaspésie, au Québec.

La nouvelle convention de crédit arrivera à échéance en mars 2032, date à laquelle le contrat d'achat d'électricité avec Hydro-Québec se terminera alors que la convention précédente venait à échéance en 2022.

Profitant des très bonnes conditions de marché, Boralex a réussi par le biais de ce refinancement à réduire de 350 points de base le taux moyen d'emprunt de cet actif en exploitation. Celui-ci est ainsi passé de 6,90 % à 3,40 %. Ce refinancement permettra également de dégager des ressources financières d'un montant total de 30 M$. La quote-part de 51 % de Boralex sera d'environ 15 M$ et sera appliquée en réduction de la facilité de crédit corporative existante de la Société. L'effet combiné de la réduction du taux d'intérêt et du montant utilisé sur la facilité de crédit corporative, permettra à Boralex de réduire ses frais d'intérêts de près de 2 millions de dollars annuellement sur une base combinée.

« Nous sommes heureux d'avoir pu arrimer la durée du financement et de notre contrat d'achat d'électricité pour ce parc éolien, en plus d'avoir dégagé des ressources financières supplémentaires pour poursuivre notre croissance », a déclaré Bruno Guilmette, vice-président et chef de la direction financière de Boralex. « Ce refinancement a été conclu à des conditions très concurrentielles, ce qui témoigne de la confiance des marchés financiers à l'égard de Boralex. Ceci s'inscrit dans la foulée de l'initiative « Optimisation » de notre plan stratégique divulguée en juin dernier et s'ajoute notamment au rachat des débentures convertibles et à la clôture du refinancement historique en France complétés au cours des deux derniers mois. »

À propos de Boralex

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus de vingt-cinq ans. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX. Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.com ou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

