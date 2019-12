Des autorités de transports du monde entier choisissent Conduent pour implémenter leurs systèmes billettiques





Des systèmes billettiques améliorés pour toucher la vie de près de 2 millions de passagers par jour.

FLORHAM PARK, New Jersey, 18 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La société Conduent Incorporated (NYSE : CNDT) annonce aujourd'hui qu'elle a été sélectionnée par plusieurs fournisseurs de transports en commun dans le monde entier pour la mise à niveau de leurs systèmes billettiques, exerçant ainsi un impact sur la vie de près de 2 millions de voyageurs par jour.

Europe

Brescia Mobilità, dans la ville de Brescia, en Italie, a clôturé un contrat de mise à niveau de sa billettique en déployant le système ATLAS® de Conduent dans ses 200 bus et sur ses lignes de métro. Le système de transports en commun urbain de Brescia est utilisé quotidiennement par environ 46 000 utilisateurs du métro et 100 000 utilisateurs des bus.

APAM, dans la ville de Mantua, en Italie, a clôturé un contrat portant sur un nouveau système billettique lui aussi basé sur la plateforme ATLAS® de Conduent, et qui sera déployé dans 260 de ses bus. Le réseau de bus de Mantua dessert environ 25 000 passagers par jour.

Ces deux projets font partie d'un système billettique complet fourni par Conduent dans la région de Lombardie au nord de l'Italie, qui permettra de faciliter les déplacements sur l'ensemble de la région.

L'opérateur de transports en commun suédois Skånetrafiken a finalisé un accord avec Conduent pour le déploiement de 225 distributeurs automatiques de titres de transport. Ces distributeurs permettront à Skånetrafiken d'offrir aux usagers de bus et de train un moyen facile et moderne de payer leurs voyages tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur final. Au total, l'entreprise fournira 265 distributeurs de titres Conduent Expert 6000, dont 225 à Skånetrafiken. Les autres distributeurs seront exploités par deux autres opérateurs, Blekingetrafiken et Östgötatrafiken, qui faisaient également partie du consortium.

Conduent a également finalisé l'installation de nouveaux équipements de contrôle à détection 3-D pour SNCF Transilien en gare de Paris Saint-Lazare, l'une des gares les plus fréquentées d'Europe, avec près de 1 600 trains et 450 000 passagers par jour. Au total, ce sont 140 portes de validation réparties sur huit accès qui ont été déployées.

« Jusqu'à récemment, Paris Saint-Lazare était la dernière grande gare ferroviaire de la capitale française à ne pas être équipée de portillons de contrôle d'accès. Désormais, grâce à Conduent, la gare dispose d'équipements à la pointe de la technologie », a déclaré Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien. « Conduent a su concevoir des équipements de contrôle d'accès innovants pour répondre parfaitement à nos besoins. Les portes de validation à détection 3-D permettent un accès rapide et facile aux voyageurs en règle ? jusqu'à 40 personnes peuvent franchir chaque portillon par minute ? et, en même temps, détectent et réduisent les fraudeurs de billets. »

Jusqu'à 3000 portillons Conduent, conçus, développés et fabriqués en France, pourraient être installés sur l'ensemble du réseau SNCF Transilien dans le cadre d'un programme de 10 ans.

Israël

En Israël, Conduent, en partenariat avec Symcotech, a fourni 5500 valideurs sans contact Conduent VPE 430, pour le réseau de bus Egged. Ces nouveaux valideurs permettront à Egged d'élargir la gamme des moyens de paiement proposée à ses clients, notamment les cartes bancaires cEMV (Europay, MasterCard et Visa sans contact) et les supports QR codes.

Mexique

Dans la ville d'Hermosillo, dans l'État de Sonora, au Mexique, Conduent a signé un contrat avec l'autorité organisatrice de transport de la ville et un consortium d'opérateurs d'autobus afin d'installer son système billettique. Le nouveau système, qui vient d'être mis en service, améliorera considérablement la mobilité des habitants en supprimant les paiements en espèces au profit d'un système de paiement par carte sans contact « tap-and-go ». Conduent a installé ses validateurs VPE 420 et déployé un réseau de dépositaires permettant aux voyageurs de recharger leurs cartes de transport. La société a également installé un système de localisation automatique de véhicule pour que les voyageurs puissent vérifier l'emplacement exact du bus avant son arrivée à l'arrêt, grâce à l'application UNE, désormais téléchargeable sur iOS et Android.

« Ces contrats récemment attribués témoignent de la volonté du secteur des transports de faire progresser la mobilité urbaine en adoptant des technologies nouvelle génération », a déclaré Mark Brewer, président de Global Public Sector Solutions chez Conduent. « Les opérateurs répondent à la demande des clients qui souhaitent des déplacements sans contraintes et une gamme élargie de moyens de paiement. Notre technologie et notre expertise aident les opérateurs à répondre à ces exigences. »

Conduent est l'un des principaux fournisseurs de solutions de transport automatisées fondées sur l'analytique, aux agences gouvernementales. Ces solutions, qui couvrent la gestion et la tarification routières, la gestion du stationnement en parking et sur rue, et les systèmes de sécurité des transports en commun et du public, offrent des services rationalisés et personnalisés aux habitants et aux voyageurs qui les utilisent. La société aide des clients du secteur des transports depuis plus de 50 ans et exerce ses activités dans 27 pays.

