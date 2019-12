Les pompiers de Montréal s'élancent à vitesse GRAND V dans la distribution de jouets et de paniers de Noël





MONTRÉAL, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans un effort concerté et chorégraphié à la minute près, les pompiers de Montréal se sont élancés, depuis les petites heures du matin, dans la distribution des derniers 750 grands paniers de Noël et de milliers de jouets du total des 3 100 paniers qui auront été effectuées cette année à autant de familles à la grandeur du territoire de Montréal, en marge de la grande campagne annuelle menée par les pompiers depuis les 32 dernières années.

« Cette grande distribution de jouets, de vivres et de victuailles est l'illustration parfaite de l'engagement des pompiers à non seulement protéger, mais aussi servir les familles et les citoyens en difficultés dans notre communauté » a dit aujourd'hui le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, qui en a profité pour remercier pompiers et bénévoles qui se sont activités tout au long de l'année pour faire de cette tradition une véritable réussite.

« Les pompiers et leurs alliés indéfectibles que sont les employés et bénévoles de la base des Forces armées canadiennes (202e DA) de Longue-Pointe, partenaire du Projet des jouets de Noël, le Centre financier des pompiers Desjardins, la firme Olymbec, les courtiers d'assurances Burrowes et le Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal, parviennent ainsi à soulager un tant soit peu ces familles aux prises, soit avec un état de pauvreté systémique, ou avec un épisode passager d'indigence attribuable à de malheureux incidents de la vie » a pour sa part indiqué le responsable de la campagne, le pompier Simon Fournier, qui a dit croire qu'un jour ou l'autre leur initiative collective aura contribué à éradiquer ce même phénomène de pauvreté.

Les pompières et pompiers de Montréal vont par ailleurs continuer jusqu'au 24 décembre prochain inclusivement à arpenter les grandes artères de la ville, aux heures de pointe, afin de faire appel à la générosité et à la solidarité des Montréalais. En vertu d'une aide supplémentaire apportée directement à 5 autres organismes, le nombre de paniers de Noël distribués atteindra, cette année, un grand total de 3 100.

Les pompières et les pompiers n'ont pas oublié les personnes seules : 1 150 d'entre elles recevront une aide directe qui se traduira par la remise, via la Société St-Vincent-de-Paul, de cartes-cadeaux de belle valeur, au nom de l'Association des Pompiers de Montréal.

L'Association est doublement fière, d'ajouter messieurs Ross et Fournier, du fait que 100 % des coûts et frais d'administration, de la campagne sont assumés par l'Association qui s'assure ainsi que tout l'argent recueilli est entièrement versé aux familles dans le besoin dont le nombre dépassera, cette année, 25 000 qui auront été aidées par la campagne annuelle des pompiers depuis les tout-débuts.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Communiqué envoyé le 18 décembre 2019 à 09:00 et diffusé par :