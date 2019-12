Airzai lance Aroma, le premier diffuseur de parfum d'intérieur intelligent conçu par Fred Bould





Offre exclusive et limitée dans le temps sur votre diffuseur Aroma à partir d'aujourd'hui, directement au consommateur

TORONTO, 18 décembre 2019 /CNW/ - Airzai, la marque de produits de style de vie s'adressant directement aux consommateurs, a annoncé aujourd'hui la présentation officielle d'un nouveau mode de diffusion dans le monde du parfum d'intérieur. Airzai a lancé aujourd'hui « Aroma », un diffuseur de parfum d'intérieur intelligent haut de gamme prêt à révolutionner le secteur. En utilisant ses propres parfums européens de grande qualité, elle offre aux consommateurs une expérience ultime de parfum d'intérieur sans flamme, sans eau, sans bruit. Airzai fait partie de la vague actuelle de marques qui vendent leurs produits directement aux consommateurs en ligne, une tendance qui ne devrait pas ralentir de sitôt.

Airzai Aroma a été conçu de façon unique par Fred Bould, un créateur de matériel primé qui a notamment conçu les appareils domestiques connectés Nest Labs, la caméra GoPro et Roku. Dès aujourd'hui, vous pouvez réserver un diffuseur Aroma d'Airzai avec une réduction de 50 % et commander des échantillons de parfums sur airzai.com.

Fred Bould, lauréat des prix Red Dot, collabore avec Airzai non seulement en tant que créateur en chef, mais aussi comme investisseur. Airzai a déjà levé 3,5 millions de dollars en financement d'amorçage et l'entreprise est en train de lever son financement de série A. Airzai a investi massivement dans la recherche et le développement (R-D) pour créer son matériel et ses logiciels de pointe. En conséquence, Aroma d'Airzai est magnifiquement conçu et extrêmement sûr pour tous, y compris pour les enfants et les animaux de compagnie.

« Quand j'ai rencontré Airzai pour la première fois et discuté du projet, je savais qu'il y avait une opportunité de concevoir un diffuseur unique qui était perturbateur mais qui fonctionnerait dans n'importe quelle pièce de la maison », a déclaré Fred Bould, concepteur étasunien de matériel. « Nous sommes réellement satisfaits de l'aspect et de la convivialité d'Aroma. L'idée de conception était que les trois points de la forme de prisme triangulaire représentent l'esprit, le corps et l'âme. Nous pensons que les gens apprécieront cette forme et ses finitions sophistiquées. »

« Dès le premier jour, nous nous sommes concentrés sur la création d'une expérience parfumée haut de gamme en utilisant du matériel et des logiciels innovants », a expliqué Muneeb Mushtaq, fondateur et chef de la direction d'Airzai. « C'est une expérience qui fait défaut sur le marché. Présentement, grâce à notre investissement en R-D, nous avons construit la technologie qui permet d'apporter chez vous un parfum d'hôtel de luxe. »

Détails du produit Aroma d'Airzai

Diffusion futuriste. Contrairement à d'autres produits sur le marché qui utilisent une flamme ou de la chaleur, Airzai a investi massivement en R-D pour inventer la technologie de brumisation parfaite qui utilise des disques à ultrasons.

Contrairement à d'autres produits sur le marché qui utilisent une flamme ou de la chaleur, Airzai a investi massivement en R-D pour inventer la technologie de brumisation parfaite qui utilise des disques à ultrasons. Parfums de qualité supérieure et sans danger. Airzai travaille présentement avec les meilleurs parfumeurs européens pour offrir une expérience parfumée mémorable, de qualité et sûre. Un certain nombre de parfums sont disponibles, notamment le santal d'Australie, les fleurs méditerranéennes et la figue de Santorin, ainsi qu'une gamme variée d'options à l'avenir.

Airzai travaille présentement avec les meilleurs parfumeurs européens pour offrir une expérience parfumée mémorable, de qualité et sûre. Un certain nombre de parfums sont disponibles, notamment le santal d'Australie, les fleurs méditerranéennes et la figue de Santorin, ainsi qu'une gamme variée d'options à l'avenir. Intensité du parfum. Pour personnaliser encore plus et s'adapter à vos goûts, vous pouvez également ajuster l'intensité des parfums européens . Le produit comprend des réglages faible, moyen et intense.

Pour personnaliser encore plus et s'adapter à vos goûts, vous pouvez également ajuster l'intensité des parfums européens Le produit comprend des réglages faible, moyen et intense. Vos préférences en matière de parfums sont mémorisées grâce aux capteurs intégrés. Grâce à l'application Airzai, vous pouvez programmer vos préférences parfumées en fonction de votre style de vie. Par exemple, réveillez-vous avec un parfum revigorant qui vous donne de l'entrain et vous fait bouger. Le soir, rentrez chez vous avec un parfum relaxant qui vous accueille et vous aide à vous détendre. Aroma d'Airzai s'adapte à votre style de vie grâce aux capteurs intégrés Airzai, ce qui le rend simple et facile à utiliser.

Grâce à l'application Airzai, vous pouvez programmer vos préférences parfumées en fonction de votre style de vie. Par exemple, réveillez-vous avec un parfum revigorant qui vous donne de l'entrain et vous fait bouger. Le soir, rentrez chez vous avec un parfum relaxant qui vous accueille et vous aide à vous détendre. Aroma d'Airzai s'adapte à votre style de vie grâce aux capteurs intégrés Airzai, ce qui le rend simple et facile à utiliser. Options d'éclairage ambiant. Vous pouvez personnaliser l'éclairage ambiant d'Aroma en fonction de votre humeur et de l'ambiance parfumée que vous souhaitez créer.

Vous pouvez personnaliser l'éclairage ambiant d'Aroma en fonction de votre humeur et de l'ambiance parfumée que vous souhaitez créer. Commande vocale facile à utiliser. Vous pouvez utiliser votre voix pour gérer facilement Aroma lorsque vous êtes connecté à Amazon Alexa ou Google Assistant. Par exemple, si vous dites « Hé Google, allume Aroma », votre Aroma s'allumera.

Vous pouvez utiliser votre voix pour gérer facilement Aroma lorsque vous êtes connecté à Amazon Alexa ou Google Assistant. Par exemple, si vous dites « Hé Google, allume Aroma », votre Aroma s'allumera. Modèle d'abonnement pratique. Airzai vous offre une option facile grâce à l'application où vous serez averti lorsque le niveau de parfum d'Aroma est bas afin que vous puissiez rapidement commander de nouveaux parfums.

Fiche technique d'Aroma d'Airzai

Dimensions du diffuseur d'arôme. 14,2 cm x 9,9 cm x 8,6 cm (H x L x P)

14,2 cm x 9,9 cm x 8,6 cm (H x L x P) Poids du diffuseur Aroma. 454 grammes avec deux parfums à l'intérieur

454 grammes avec deux parfums à l'intérieur Parfums Aroma. Doses de parfum de 50 ml / 1,7 oz

Doses de parfum de 50 ml / 1,7 oz Connectivité. Configuration WiFi via l'application mobile Airzai

Configuration WiFi via l'application mobile Airzai Alimentation. Alimenté par un adaptateur d'alimentation mural USB

Alimenté par un adaptateur d'alimentation mural USB Dispositifs. Compatible avec iPhones 6 et supérieurs et mobiles Android. Les tablettes et l'affichage sur l'Internet ne sont pas présentement compatibles.

Prix et disponibilité

Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente dès maintenant sur airzai.com pour avoir accès à un tarif préférentiel de 125 $US / 150 $CAN, une offre limitée dans le temps. Airzai livrera ses premiers diffuseurs Aroma et parfums au deuxième trimestre 2020. L'application compagnon Aroma (iOS et Android) pourra être téléchargée gratuitement à la livraison.

À propos d'Airzai

Airzai est une marque torontoise qui s'adresse directement aux consommateurs et crée des produits qui transforment le secteur des parfums d'ambiance. Aroma, un produit créé par Airzai, est le premier diffuseur double de parfum d'intérieur intelligent pour les consommateurs. Aroma d'Airzai a été conçu par le créateur primé Fred Bould, qui a également conçu Roku, Nest et GoPro. À ce jour, Airzai a réuni 3,5 millions de dollars en financement d'amorçage. Pour plus d'informations, visitez airzai.com.

