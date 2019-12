L'aéroport de Munich est annoncé comme l'aéroport d'accueil partenaire de la conférence Airport IT & Security 2020





L'aéroport de Munich et le magazine International Airport Review ont le plaisir d'annoncer que l'aéroport de Munich sera l'aéroport d'accueil partenaire de la conférence Airport IT & Security 2020.

LONDRES, 18 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La 10e conférence annuelle du magazine International Airport Review, Airport IT & Security, aura lieu à Munich du 19 au 21 octobre 2020 et accueillera 400 participants de haut niveau de plus de 100 aéroports différents à une conférence de deux jours misant sur le contenu, qui comprendra toute une série d'ateliers interactifs et des visites du site.

Résolument axé sur la qualité du public et encourageant la collaboration au sein de la communauté aéroportuaire, cet évènement offre une plate-forme unique pour le partage d'expériences et l'échange d'informations.

Soulignant l'importance du partenariat pour l'aéroport de Munich, Marc Lindike, responsable de l'assurance de la sécurité de l'information de cet aéroport, a déclaré : « La conférence Airport IT & Security du magazine International Airport Review offre des contenus de la plus grande qualité à un public de haut niveau, formé de dirigeants d'aéroports d'envergure internationale. Nous sommes ravis d'être l'aéroport d'accueil partenaire pour l'édition 2020 et nous avons hâte d'accueillir les délégués des aéroports du monde entier. La conférence s'articule autour des défis informatiques et de sécurité auxquels sont confrontés les aéroports, sujets qui revêtent une importance capitale pour l'aéroport de Munich. Nous inviterons les participants à une visite du site de l'aéroport et à des séances dans notre centre de formation révolutionnaire, le Centre de sécurité de l'information, où ils pourront se préparer aux défis qui se profilent en matière d'informatique et de sécurité. Nous avons hâte de collaborer avec International Airport Review, la principale source d'information pour la communauté des aéroports et des compagnies aériennes. »

S'exprimant sur le partenariat aéroportuaire pour la conférence Airport IT & Security 2020, Tara Nolan, rédactrice en chef du magazine International Airport Review, a commenté : « L'implication de l'aéroport de Munich à l'égard du développement des technologies aéroportuaires et de la sécurité de l'aviation, dont témoigne son centre de sécurité de l'information et son LabCampus, est une source d'inspiration pour tous les aéroports. Je suis très heureuse de voir que Munich est le partenaire aéroportuaire de la conférence Airport IT & Security 2020 et j'attends avec impatience les discussions stimulantes et novatrices qui, j'en suis sûre, surgiront pendant cette conférence. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer aux ateliers, débats, partage des connaissances et démonstrations de produits qui auront lieu en octobre 2020. »

Cette conférence s'étalera sur deux jours et exposera des études de cas novatrices brossant les grandes lignes des défis auxquels sont confrontés les dirigeants des aéroports du monde entier dans leurs efforts pour améliorer l'expérience des passagers et l'efficacité des aéroports. Les technologies et solutions de pointe seront présentées tout au long de l'exposition de la conférence, ce qui offrira de nombreuses possibilités de nouer de nouveaux partenariats et d'échanger des informations.

Pour obtenir toutes les précisions sur l'évènement de l'année prochaine et pour savoir comment y assister en tant que participant, conférencier, sponsor ou exposant, rendez-vous sur www.airportitandsecurity.com.

Cordonnées de contact :

Shona Coke

+44 (0)1959-563-311

scoke@russellpublishing.com

Communiqué envoyé le 18 décembre 2019 à 08:39 et diffusé par :