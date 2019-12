Les entreprises québécoises de 20 employés et plus innovent de plus en plus





QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Au Québec, 80,6 % des entreprises de 20 employés et plus ont innové en introduisant au moins une nouveauté au sein de leur entreprise entre 2015 et 2017. Comparativement à la période 2010-2012, l'innovation dans les entreprises québécoises a bondi de près de 20 points de pourcentage en 2015-2017.

C'est ce qui ressort du bulletin S@voir.stat publié par l'Institut de la statistique du Québec, qui exploite les données de l'Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise de 2017 réalisée par Statistique Canada.

Le Québec en tête du palmarès canadien

La proportion d'entreprises ayant introduit une innovation en 2015-2017 au Québec (80,6 %) est légèrement supérieure à celle observée en Ontario (79,8 %) et au Canada (79,3 %). De plus, l'écart observé sur le plan de l'innovation en 2010-2012 entre les entreprises québécoises, ontariennes et canadiennes s'est entièrement résorbé en 2015-2017.

Plus le marché géographique principal est vaste, plus le taux d'innovation est élevé

Au Québec, le pourcentage d'entreprises qui innovent (taux d'innovation) varie selon la taille du marché géogra­phique principal dans lequel l'entreprise réalise la majeure partie de ses ventes. Parmi les entreprises surtout actives localement, 78,8 % ont innové sur la période observée, alors que c'est le cas pour 92,4 % des entreprises qui sont présentes principalement à l'extérieur du Canada.

L'innovation organisationnelle demeure la plus fréquente au Québec

L'innovation organisationnelle (64,9 %) est la plus fréquente au sein des entreprises du Québec entre 2015 et 2017. Les trois autres types d'innovation, qui touchent le marketing, les procédés et les produits, ont été introduits respectivement par 58,0 %, 54,1 % et 50,3 % des entreprises québécoises.

Comparativement à ce qui a été observé lors de l'édition 2012 de l'Enquête sur l'innovation et les stratégies d'entreprise, la proportion d'entreprises québécoises ayant introduit une innovation est en croissance, quel que soit le type d'innovation.

La proportion d'entreprises ayant introduit une innovation de procédés est celle affichant l'écart le plus important entre les deux éditions de l'enquête (+ 28,1 points), suivie de près par celle des entreprises ayant introduit une innovation organisationnelle (+ 27,0 points).

Une innovation est la mise en oeuvre d'un produit (bien ou service) ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise. Cette nouveauté peut être déjà existante dans l'un des marchés de l'entreprise ou non.

