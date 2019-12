USound et SELTECH unissent leurs forces pour bouleverser l'industrie audio avec les haut-parleurs MEMS





La société autrichienne USound, spécialisée dans les micro-haut-parleurs, connue pour l'excellence de ses solutions audio MEMS, a uni ses forces à celle du distributeur mondial et fournisseur de solutions, SELTECH. L'objectif commun aux deux sociétés est de bouleverser l'industrie audio internationale et de commercialiser les dernières innovations en matière d'acoustique.

SELTECH est très engagée dans cette collaboration, étant donné le rôle prépondérant de USound dans l'avancement de la technologie des haut-parleurs MEMS à travers le monde. Les transducteurs de USound sont distribués dans le vaste réseau mondial de SELTECH depuis le mois de novembre 2019.

Cette collaboration représente une nouvelle étape dans l'histoire de SELTECH et de USound. Les deux sociétés sont réputées pour fournir des solutions audio haut-de-gamme et travailler avec d'excellents partenaires. USound a par exemple signé une entente de plusieurs millions de dollars avec 3nod Acousticlink et a récemment lancé sa propre marque B2C, les lunettes audio Fauna.

Forte de plus de 30 années d'expertise dans le domaine de l'acoustique et des capteurs, SELTECH est présente en Europe (France / Allemagne), aux Etats-Unis (Raleigh / San Francisco), en Chine (Nanjing / Shenzhen), ainsi qu'à Hong Kong et Singapour. Tout en assurant un support technique, SELTECH développe également des assemblages mécaniques et des solutions personnalisées.

Grâce à leur construction et leur design spécifiques, les haut-parleurs de USound sont excellents en termes de clarté sonore et de son naturel. Cette qualité audio exemplaire crée une expérience sonore immersive pour les audiophiles du monde entier. Avec cette solution sonore avancée, qui associe un son de grande qualité et d'innombrables possibilités de configuration, USound permet à ses utilisateurs de relever les défis inhérents à bon nombre de dispositifs d'écoute modernes.

A propos de USound:

USound est une société, spécialisée dans les produits audio, à croissance rapide, qui propose des haut-parleurs en silicium haute performance et des solutions sonores de qualité supérieure basées sur la technologie MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques), protégée par plus de 150 brevets déposés. Avec ses bureaux à Graz, Vienne, Shanghai et Shenzhen, USound dessert ses clients internationaux, leur permettant de créer des applications audio intelligentes avec des écouteurs MEMS. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur www.usound.com.

A propos de SELTECH:

Fournisseur international de solutions depuis 1989, SELTECH est bien connu pour sa présence au sein du marché de l'électronique, dans le domaine de l'acoustique (micro-haut-parleurs, haut-parleurs, écouteurs dynamiques, microphones, écouteurs à armatures équilibrées, transducteurs spécialisés, microphones boom de son partenaire historique Knowles Corporation), capteurs (à touche, multifonctionnels, de proximité d'Azoteq) et traitement numérique du signal (DSP pré-configurés et ouverts programmables d'ON Semiconductor). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter www.seltech-international.com.

