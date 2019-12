Le gouvernement du Canada annonce une aide pour le projet d'amélioration des installations du Discovery Centre d'Halifax





Le gouvernement du Canada contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation

HALIFAX, le 18 déc. 2019 /CNW/ - Visiter un musée, c'est s'ouvrir à un monde de découvertes. C'est l'endroit idéal pour stimuler la curiosité et l'imagination des jeunes... et des moins jeunes! Lorsque notre gouvernement a l'occasion d'appuyer un projet qui permet à la jeunesse de s'exprimer et d'apprendre, il répond présent.

Voilà pourquoi l'honorable Steven Guilbeault, ministre du ministre du Patrimoine canadien, a souhaité profiter de son premier passage à Halifax pour visiter le Discovery Centre et annoncer un appui du gouvernement du Canada pour le projet d'amélioration des installations du musée. Cet investissement permettra au Discovery Centre de rendre l'expérience des visiteurs encore plus enrichissante et de continuer à se tailler une place de choix sur la scène internationale.

C'est donc 355 400 dollars du Fonds du Canada pour les espaces culturels qui serviront à acquérir de l'équipement technique dédié au théâtre du dôme où les visiteurs peuvent visionner des films et vivre une expérience immersive.

Citations

« Je suis très heureux d'avoir profité de mon premier passage à Halifax à titre de ministre du Patrimoine canadien pour visiter le Discovery Centre. J'y ai annoncé une aide pour un projet porteur pour la communauté ainsi que le développement culturel et économique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Nous sommes très reconnaissants de l'appui de Patrimoine canadien, qui nous permettra d'améliorer nos capacités techniques et d'offrir des expériences de classe mondiale à davantage de familles. Notre nouvel emplacement est devenu un lieu d'apprentissage partagé pour la communauté, et cet investissement nous aidera à joindre un plus grand public dans la région et ailleurs en leur offrant des activités de sciences et de technologie interactives et stimulantes. »

- M. Dov Bercovici, président et directeur général, Discovery Centre

« Cher aux gens d'Halifax, le Discovery Centre inspirera la prochaine génération de scientifiques de la Nouvelle-Écosse en offrant aux visiteurs une expérience d'apprentissage immersive et tactile. Seul le temps pourra témoigner de l'incidence du Centre sur l'avenir de nos jeunes curieux, mais une chose est sûre : grâce à cet investissement majeur, ils seront d'autant plus préparés et encouragés à prendre les rênes dans la prochaine ère de découvertes scientifiques. »

- M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et député d'Halifax

Les faits en bref

Le Discovery Centre est un musée de sciences interactif à Halifax. C'est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à stimuler l'intérêt, le plaisir et la compréhension de la science et de la technologie chez le visiteur. Déjà près de 2 millions de visiteurs ont visité le centre à ce jour.

L'investissement de 355 400 dollars permettra au Discovery Centre de se doter d'équipement technique pour le théâtre du dôme en vue d'améliorer l'expérience du visiteur.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction, ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 18 décembre 2019 à 07:00 et diffusé par :