Fromagerie Perron innove avec la première gamme de cheddars millésimés au Canada





SAINT-PRIME, QC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Fromagerie Perron, la plus ancienne entreprise fromagère au Québec, fait preuve d'avant-gardisme en lançant aujourd'hui une toute nouvelle gamme de fromages : les cheddars millésimés, du jamais vu au Canada.

Inspirée par la tradition des meilleurs vins et alcools forts, la Fromagerie présentera un nouveau millésime exclusif et disponible pour un temps limité à tous les ans. En effet, chaque cheddar millésimé est issu d'un lot de cheddar exceptionnel, conservé depuis sa production et ayant vieilli depuis au moins six ans. Le millésime 2013 de Perron provient, pour sa part, d'un lot de cheddar primé au concours The Royal Agricultural Winter Fair. Ce fromage, disponible dès aujourd'hui en quantité limitée, saura émerveiller avec son léger goût de beurre, suivi d'une touche prononcée de noisette puis de cristaux de sel.

« C'est une grande fierté pour nous de présenter un produit aussi innovant aux Québécois. Le cheddar millésimé démontre toute l'étendue du savoir-faire unique de nos artisans fromagers et on le goûte à chaque bouchée, affirme Marc Landry, vice-président agroalimentaire, secteur des fromages chez Nutrinor coopérative, propriétaire de Fromagerie Perron. Nous sommes convaincus que les amateurs de fromages se délecteront de nos cheddars millésimés et qu'ils attendront chaque nouvelle édition avec impatience. Mais attention, comme les meilleurs vins, chaque millésime n'est disponible qu'en quantité limitée! »

Le millésime 2013 est disponible dans plusieurs épiceries et commerces de la région de Montréal, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La liste est disponible sur le site Internet de la fromagerie. Les amoureux du fromage sont invités à ouvrir l'oeil pour le millésime 2014, qui arrivera en épicerie plus tard en 2020.

À propos de Fromagerie Perron (fromagerieperron.com)

Fondée en 1890 à Saint-Prime, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Fromagerie Perron est la plus ancienne entreprise fromagère au Québec encore en opération et compte aujourd'hui 95 employés. Depuis près de 130 ans, Fromagerie Perron fabrique des fromages d'exception aux saveurs gourmandes, inspirée de la tradition de plus d'un siècle d'artisans fromagers et par le goût savoureux du lait de sa région. Fromagerie Perron offre une grande variété de fromages incluant notamment le cheddar vieilli, le Suisse de même que le fromage frais du jour en blocs, en grains et en tortillons salés. Depuis 2015, la fromagerie fait partie de la grande famille de Nutrinor coopérative.

