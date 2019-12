NFL Canada et Mars Wrigley Canada marqueront des points en 2020 grâce à un nouveau partenariat





TORONTO, le 18 déc. 2019 /CNW/ - Mars Wrigley Canada donne aux amateurs canadiens de football et de la NFL l'occasion de célébrer grâce à un nouveau partenariat officiel qui prendra son essor dans des initiatives promotionnelles conjointes des deux marques dans les magasins et sur les plateformes numériques.

En raison de ce partenariat gagnant, les amateurs canadiens de la NFL pourront participer à un concours pour courir la chance de gagner un prix de qualité supérieure comprenant deux billets pour assister au Super Bowl LVI en 2020 à Miami ainsi que le vol et l'hébergement (des restrictions peuvent s'appliquer), d'ici le 13 janvier 2020. En plus du grand prix, Mars Wrigley donnera toutes les semaines des prix, dont des produits de la NFL, durant la période avant le grand match, et ce, jusqu'au 31 janvier 2020. Pour participer, les amateurs canadiens doivent simplement télécharger leur reçu d'achat pour un produit M&M'S®, SNICKERS® ou SKITTLES® sur SNACKSEASON.CA, ou LASAISONDESGOUTERS.CA au Québec. Les amateurs peuvent aussi visiter les sites Web mentionnés ci-dessus pour connaître toutes les règles et tous les détails du concours, ainsi que le mode de participation sans achat requis.

« Les Canadiens aiment le football de la NFL, et le Super Bowl est un événement important pour réunir les amis et la famille et encourager leur équipe préférée, a affirmé Barbara Cooper, directrice du marketing, Mars Wrigley Canada. Nous sommes ravis de nous associer à NFL Canada et fiers d'offrir aux Canadiens leurs marques préférées de grignotines et de gâteries tout au long de la saison. »

À titre de commanditaire principal du Super Bowl Challenge, les marques M&M'S, SNICKERS® et SKITTLES® traiteront les amateurs de football canadiens en champions cette saison et les rassembleront pour célébrer la finale de la NFL à la maison.

« NFL Canada est fière de collaborer avec Mars Wrigley Canada pour des événements de la NFL et de mettre en lien les marques de Mars Wrigley et les amateurs de la NFL partout au Canada, a déclaré David Thomson, directeur général de NFL Canada. Tout comme pour la NFL et pour nos joueurs, l'engagement de Mars Wrigley à exceller donne beaucoup de puissance à notre nouveau partenariat. »

À propos de Mars, Incorporated

Mars est une entreprise familiale qui offre depuis plus d'un siècle des produits et des services pour les consommateurs et les animaux de compagnie qu'ils aiment.

Pour en savoir plus sur Mars, veuillez consulter le site www.mars.com . Retrouvez-nous sur Facebook , Twitter , LinkedIn , Instagram et YouTube .

À propos de la National Football League

La National Football League (NFL) est l'une des ligues de sport les plus populaires au monde. Elle compte 32 franchises qui sont en compétition chaque année pour remporter le Super Bowl, le plus important événement sportif annuel au monde. Fondée en 1920, la NFL a développé le modèle de la ligue de sport moderne et prospère.

