Aquavia Spa lance son nouveau jacuzzi, « The essence spa »





CERVERA, Espagne, 18 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Aquavia Spa a lancé un nouveau jacuzzi, « The essence spa ». Le fabricant de premier plan de spas et de swimpas a conçu un jacuzzi bien équipé pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes dans un espace de 216 x 216 cm. Il dispose de 2 bancs confortables qui se font face en forme de L et de 3 sièges de l'autre côté, le tout ayant une forme d'éventail. Ces emplacements ergonomiques sont assortis de 75 points de massage, une cascade, 3 appuis-tête et 2 fontaines d'eau conçus pour offrir un maximum de confort et de détente.

Le spa offre une expérience exceptionnelle pour les groupes ou les couples. En tant que jacuzzi de la gamme Premium, «Essence » propose également le plus que les utilisateurs exigent toujours : de meilleures finitions, davantage de fonctionnalités et une qualité complète d'Aquavia Spa.

Il bénéficie de fonctionnalités telles que le système de chromothérapie ou lepanneau tactile WiFi, une télécommande pour réguler les fonctions du spa depuis n'importe quel endroit. Il dispose également d'un processus de filtration totalement silencieux appelé « Silent Pump ». En outre, les utilisateurs peuvent également activer un système d'aromathérapie.

Pour les amateurs de design, cette nouveauté a été conçue avec un extérieur Woodermax sans vis ni autres éléments de distorsion. Il possède également un cadre en métal anti-corrosion et non déformant. Pour une installation extérieure, le système d'isolation nordique peut être incorporé.

« Essence » est polyvalent, spacieux et idéal pour être apprécier en famille et entre amis. Aquavia Spa a conçu et fabriqué ce spa pour offrir le meilleur bien-être possible.

À propos d'Aquavia Spa

Aquavia Spa est le premier fabricant européen de jacuzzis et de swimspas à usage privé et public. Ses plus de 30 ans d'expérience garantissent la qualité de sa vaste gamme de produits, présents dans une quarantaine de pays en Europe, en Asie et en Afrique.

Exclusivité, design, technologie, confort... Chaque spa est conçu en tenant compte des besoins particuliers du client, avec les meilleurs matériaux et finitions.

Aquavia Spa développe et fabrique ses propres conceptions, en contrôlant chaque détail du processus de production.

