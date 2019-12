Raiffeisen Bank International AG (RBI) choisit Reval Treasury Services d'ION Treasury pour la gestion de comptes virtuels





Le choix de RBI témoigne de son engagement à assurer à ses sociétés clientes des solutions de gestion de trésorerie à la pointe du progrès

LONDRES, 18 décembre 2019 /PRNewswire/ -- ION, plus grand prestataire mondial de solutions pour échanges commerciaux, analytique et gestion des risques destinées aux marchés de capitaux, aux matières premières et à la gestion de trésorerie a annoncé aujourd'hui que Raiffeisen Bank International AG (RBI) a choisi Reval Treasury Services d'ION Treasury afin d'apporter sur le marché de nouveaux produits pour ses entreprises clientes.

RBI est l'une des banques les plus importantes en Europe centrale et orientale (ECO). Avec des opérations dans 13 marchés de l'ECO, la Société s'est engagée à stimuler les efficacités et fournir des solutions de haute qualité et sur mesure pour la gestion de trésorerie.

Susanne Prager, responsable de la gestion de trésorerie chez RBI a souligné : « Notre relation de longue date avec ION et Reval en font le choix naturel pour assurer la gestion de comptes virtuels pour nos clients. ION est un partenaire éprouvé et qui peut garantir une mise sur le marché rapide, s'intégrer à notre infrastructure existante des TI et fournir une interface usager à la pointe du progrès. En plus, ION a indéniablement fait ses preuves dans le respect des délais et du budget. »

Rich Grossi, PDG d'ION Treasury a ajouté : « Nous sommes enchantés de continuer notre partenariat avec RBI. Pour les clients de RBI, notre solution va directement automatiser le processus de rapprochement bancaire dans son système de progiciels de gestion intégrés. Elle va également offrir des options flexibles en libre-service, automatiser les processus manuels et réduire les coûts. »

Reval Treasury Services d'ION Treasury est une solution modulable pour liquidités, conçue exclusivement pour que les banques puissent enrichir leurs services bancaires existants pour entreprises. Elle permet un regroupement flexible des liquidités, des calculs sophistiqués d'intérêts, une visibilité sur l'encaisse, des prévisions sur la trésorerie et une gestion de comptes virtuels.

À propos de Raiffeisen Bank International AG

Raiffeisen Bank International AG (RBI) considère l'Autriche de même que l'Europe centrale et orientale (ECO) comme son marché domestique, et elle y est une banque de premier plan pour les entreprises et les investissements. 13 marchés de la région sont couverts par ses filiales bancaires. Le groupe en outre rassemble de nombreux autres prestataires de services dans les domaines par exemple du crédit-bail, de la gestion des actifs, de même que les fusions-acquisitions. Afin de soutenir ses activités économiques, RBI intervient par les bureaux de ses représentations et agences de services sur des places choisies en Asie et en Europe de l'Ouest.

Environ 47 000 employés sont au service de 16,5 millions de clients dans approximativement 2 100 points de vente, de loin la plus grande part dans l'ECO. Les actions de RBI sont cotées à la Bourse de Vienne depuis 2005.

RBI est la deuxième plus grande banque d'Autriche, avec un bilan total de 150,8 milliards ? (en date du 30 septembre 2019). Les banques régionales autrichiennes Raiffeisen détiennent approximativement 58,8 pour cent des actions, les 41,2 pour cent environ restants étant en fluctuation libre.

À propos d'ION

ION propose des solutions logicielles d'automatisation essentielles aux missions d'échanges commerciaux et de flux de travaux pour les institutions financières, banques centrales, pouvoirs publics et entreprises. Pour davantage d'informations, visitez www.iongroup.com.

Tous les noms cités ici de produits et de sociétés peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Communiqué envoyé le 18 décembre 2019 à 05:01 et diffusé par :