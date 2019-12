Lynk & Co et Cyan Racing remportent le tout premier titre mondial chinois en sport automobile





GÖTEBORG, Suede, 18 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Lynk & Co et Cyan Racing ont écrit l'histoire cette semaine en offrant le premier titre mondial en sport automobile à un constructeur chinois grâce à la Lynk & Co 03 TCR, qui a permis de décrocher ce titre par équipe lors de la coupe du monde FIA des voitures de tourisme 2019 au terme d'une palpitante finale qui a clôturé la saison à Sepang, en Malaisie.

Pour sa première saison, Lynk & Co Cyan Racing a offert un moment historique à l'industrie automobile chinoise en remportant le titre par équipe avec 34 points d'avance sur son principal rival Hyundai et 54 points d'avance sur Honda.

« Lynk & Co et Cyan Racing ont terminé cette saison de manière historique. Elles ont jeté des bases solides pour 2020 et ont fait preuve de professionnalisme, aussi bien en termes de travail d'équipe que d'état d'esprit. Merci à toute l'équipe pour ses efforts et son dévouement. Nous avons hâte de les voir tenter de décrocher un second titre l'an prochain. », a déclaré Victor Yang, vice-président de la communication du Zhejiang Geely Holding Group.

Lynk & Co est une marque de mobilité connectée et partagée conçue et développée en Suède. D'un concept imaginé dans son berceau spirituel à Göteborg, elle est devenue le tout nouveau constructeur automobile le plus vendu au monde, dont les modèles 01, 02, 03 et 05 s'arrachent.

Sur le circuit, le titre par équipe couronne un nouveau record de Cyan Racing, qui a remporté son troisième titre mondial consécutif. L'équipe a vécu l'un des week-ends de coupe du monde FIA des voitures de tourisme les plus difficiles de tous les temps, ponctué de températures extrêmes, de pluies torrentielles et d'accidents sur le circuit international de Sepang.

« C'est un sentiment incroyable que de gagner trois années de suite avec trois constructeurs différents. Après avoir décroché ce titre par équipe pour notre première année de collaboration avec Lynk & Co Cyan Racing, nous pouvons nous réjouir de cette 'mission accomplie'. Notre objectif pour l'année prochaine est évidemment de remporter un second titre. », a déclaré Christian Dahl, PDG et fondateur de Cyan Racing.

