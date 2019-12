Chow Tai Fook appuie le lancement de la Loupe Jewellery Academy





Cette initiative vient promouvoir le savoir-faire transgénérationnel et favoriser la valorisation des qualités artisanales

HONG KONG, 18 décembre 2019 /CNW/ - Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (« Chow Tai Fook Jewellery Group », « le groupe » ou « la société »; code boursier : SEHK 1929), animée par sa mission de préserver le patrimoine tout en créant un avenir plus durable, a lancé une stratégie de dix ans dans une logique de pérennité. Au coeur de cette stratégie s'inscrit la Loupe Jewellery Academy, constituée aux termes d'un partenariat stratégique avec la Haute École de Joaillerie (HEJ) de France, fondée en 1867 à Paris par les bijoutiers français, la plus ancienne école de joaillerie au monde. Par sa conception, en étant une pépinière des prochaines générations inspirées par le métier de joaillier, cet établissement est appelé à façonner l'avenir comme l'explique Bobby Liu, directeur exécutif du Chow Tai Fook Jewellery Group.

« Le programme d'études de la Loupe Jewellery Academy, dit-il, est organisé en trois volets, à savoir le design, l'artisanat, les ventes et le marketing, l'objectif étant d'offrir une formation professionnelle couvrant tous les aspects de l'industrie de la bijouterie. Nous espérons également promouvoir le savoir-faire et l'innovation transgénérationnels, tout en cultivant chez les jeunes joailliers et créateurs de bijoux en devenir l'esprit artisanal de persévérance. »

Le premier cours de conception de haute joaillerie, dispensé en juin par Sylvie Ballivet, directrice du design à la HEJ, a permis à douze créateurs de bijoux de chez Chow Tai Fook de bénéficier d'une formation intensive et inspirante couvrant six semaines.

Dans une perspective d'avenir, celle du développement à long terme de l'académie, un comité de conseillers spécialisés a été invité à formuler des suggestions. Corentin Quideau, consultant auprès de l'école, a déclaré : « Nous continuerons de perfectionner le programme d'études, de sorte que la Loupe Jewellery Academy se hisse au rang des principales écoles prestigieuses de formation dans l'industrie de la joaillerie. »

D'autre part, la Loupe Jewellery Academy entend coopérer avec le GIA (Gemological Institute of America), la principale autorité mondiale sur les diamants, les pierres de couleur et les perles, afin d'assurer aux professionnels de l'industrie une formation de première ordre sur des sujets tels que la gemmologie, les connaissances en bijouterie et la conception de bijoux. Thomas Moses, vice-président exécutif et directeur des laboratoires et de la recherche du GIA, dit se réjouir également du caractère complet du programme d'études de l'académie. « C'est une décision prudente de la Loupe Jewellery Academy que de lancer le programme avec un cours de design de haute joaillerie, grâce auquel les élèves peuvent améliorer sensiblement leurs connaissances en la matière. »

Dans le cadre de sa stratégie de dix axée sur la durabilité, Chow Tai Fook espère mobiliser des professionnels de la joaillerie, ainsi que des amateurs passionné, dans le but d'élargir encore le programme de formation du groupe.

