Chow Tai Fook soutient le lancement de la Loupe Jewellery Academy





Pour promouvoir l'artisanat intergénérationnel et cultiver les qualités de l'artisanat

HONG KONG, 18 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Avec un fort engagement pour préserver le patrimoine tout en créant un avenir plus durable, Chow Tai Fook Jewellery Group Limited (« Chow Tai Fook Jewellery Group », « le groupe » ou « la société » ; code d'action SEHK : 1929) a lancé une stratégie de durabilité sur 10 ans. Fondée dans le cadre d'un partenariat stratégique avec la Haute école de Joaillerie (HEJ) de France, la plus ancienne école de joaillerie dans le monde, fondée en 1867 à Paris par les joailliers français, la Loupe Jewellery Academy fait partie de cette stratégie. Elle a été créée pour préparer l'avenir en incubant et inspirant les générations à venir dans l'industrie de la joaillerie.

« Le programme de la Loupe Jewellery Academy est divisé en trois piliers : la conception, la fabrication, ainsi que la vente et le marketing. Il vise à fournir une formation professionnelle sur tous les aspects de l'industrie de la joaillerie. Nous espérons également promouvoir l'artisanat intergénérationnel et l'innovation, en plus de cultiver un esprit de persévérance artisanale chez les jeunes et les futurs producteurs et créateurs de bijoux », a déclaré Bobby Liu, directeur exécutif de Chow Tai Fook Jewellery Group.

Douze créateurs de bijoux de Chow Tai Fook ont bénéficié d'une formation intensive et exaltante de six semaines en juin grâce au premier cours de design en haute joaillerie, supervisé par Sylvie Ballivet, directrice de conception de l'HEJ.

Un panel de conseillers spécialistes a été invité à fournir des suggestions sur le développement à long terme de l'académie. « Nous continuerons d'affiner le programme d'études, de sorte que la Loupe Jewellery Academy devienne un fournisseur de premier plan dans l'enseignement de très haute qualité pour l'industrie de la joaillerie », a déclaré Corentin Quideau, un consultant de la Loupe Jewellery Academy.

Loupe Jewellery Academy prévoit de coopérer avec le GIA (Gemological Institute of America), la principale autorité mondiale en matière de diamants, pierres de couleur et perles, afin de fournir une formation de classe mondiale aux professionnels de l'industrie, sur des sujets tels que la gemmologie, les connaissances en matière de joaillerie et la création de bijoux. Thomas Moses, vice-président directeur et directeur de recherche et de laboratoire de GIA, a également reconnu la qualité du programme éducatif complet de l'académie. « C'est une décision prudente de Loupe Jewellery Academy de lancer le programme avec un cours de design en haute joaillerie grâce auquel les étudiants peuvent améliorer leur connaissance en matière de création de manière significative. »

Dans le cadre de la stratégie de durabilité de 10 ans, Chow Tai Fook espère impliquer des professionnels et des amateurs passionnés de bijoux, dans le but d'élargir davantage le programme de formation du groupe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1055294/Sylvie_Ballivet_Design_Director_HEJ_Paris.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1055295/Loupe_Jewellery_Academye_detail_high_jewellery_design.jp

Communiqué envoyé le 18 décembre 2019 à 03:33 et diffusé par :