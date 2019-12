Jay Stella intègre Sai Life Sciences en tant que Directeur des activités commerciales





HYDERABAD, Inde, 18 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, l'un des façonniers à la plus forte croissance en Inde, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jay Stella aux fonctions de Directeur des activités commerciales, pour piloter le développement commercial global et la gestion des programmes de l'entreprise. Jay sera basé à Cambridge (Massachusetts, États-Unis) et relèvera de Krishna Kanumuri, le PDG et Directeur général.

Jay Stella dispose de plus de 25 ans d'expérience dirigeante dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux dans les domaines de la R-D, de la fabrication, du développement commercial, des finances et des intégrations après fusion-acquisition. Ses responsabilités sont allées croissant chez Millennium Pharmaceuticals et Takeda Pharmaceuticals durant 15 ans en matière de stratégie et activités, de développement commercial et d'acquisition et cession, tout en accumulant une grande expérience du contexte culturel et commercial japonais. Avant cela, il a travaillé pour des entreprises de biotechnologie de taille moyenne, Biogen et Genetics Institute, où il a assumé différentes fonctions financières et opérationnelles. Avant d'intégrer l'industrie pharmaceutique, Jay a travaillé dans les opérations techniques, la fabrication, la planification et l'achat stratégique dans le secteur des dispositifs médicaux. Jay est titulaire d'un MBA de l'Université de Boston et d'un diplôme universitaire en espagnol, options chimie et biologie de l'Université du Vermont.

Concernant cette nomination, Krishna Kanumuri, a déclaré : « Recruter les tous meilleurs talents scientifiques et leaders à l'échelon mondial constitue un objectif prioritaire dans le cadre de Sai Nxt, notre processus de transformation. Nous sommes absolument ravis de compter Jay parmi nous durant cette phase passionnante. »

Sai Nxt est une initiative à l'échelle de l'entreprise visant à donner au façonnier une toute autre dimension. Avec des investissements supérieurs à 150 millions d'USD entre 2019 et 2023, l'accent est mis sur trois domaines clés ? Ressources humaines et culture, Procédés et automatisation, Infrastructures et capacités scientifiques.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est un façonnier intégrant tous les services, dont l'objectif est d'apporter son appui pour le lancement de 25 nouveaux médicaments d'ici à 2025. L'entreprise collabore avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes à l'échelon mondial, accélérant la découverte, la mise au point et la fabrication de petites molécules complexes. Sai Life Sciences, un façonnier spécialisé, a soutenu un ensemble diversifié de programmes de développement d'entités chimiques nouvelles, créant en permanence de la valeur grâce à sa qualité et à sa réactivité. À l'heure actuel, l'entreprise travaille avec sept des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi avec plusieurs petites et moyennes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. www.sailife.com

