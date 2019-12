The Estée Lauder Companies finalise son acquisition de Dr. Jart+





The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Have & Be Co. Ltd, l'entreprise mondiale de soins de la peau basée à Séoul qui commercialise Dr. Jart+ et la marque de soins pour hommes Do The Right Thing.

Fondée en 2005 par ChinWook Lee à Séoul, en Corée du Sud, Dr. Jart+ est une marque mondiale de soins pour la peau qui connaît une forte croissance. Alimentée par une innovation de pointe, elle propose une large gamme de soins pour la peau très performants. Grâce à une combinaison unique de science dermatologique et d'art ? comme en témoigne le nom de marque, qui s'inspire de l'expression « Doctor joins Art » (le médecin rejoint l'art), Dr Jart+ s'adresse à un large éventail de consommateurs et compte de nombreux adeptes parmi la génération du millénaire en Asie et aux États-Unis.

Surtout connue pour ses collections haut de gamme de soins pour la peau tendance, comme Cicapair et Ceramidin, la marque est réputée pour son pipeline d'innovations exceptionnel en évolution constante et pour ses capacités de commercialisation rapide. Vendue dans plus de 35 pays par le biais de magasins spécialisés, d'agences de voyages, de magasins indépendants, de grands magasins haut de gamme et de sites d'e-commerce, la marque propose une large gamme de soins hydratants, de masques, de nettoyants et de sérums de grande qualité, très appréciés pour leurs formulations innovantes et révolutionnaires.

À propos d'Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits haut de gamme de soins pour la peau, de maquillage, de parfums et de soin des cheveux. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced et Dr. Jart+.

