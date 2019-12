Acquisition d'une participation majoritaire dans InfraRed Capital Partners par la Sun Life





Le gestionnaire de placements des secteurs des infrastructures et de l'immobilier d'envergure mondiale se joindra à Gestion SLC

WELLESLEY, MA, NEW YORK et TORONTO, le 18 déc. 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la « Sun Life ») (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir une participation majoritaire dans la société InfraRed Capital Partners (« InfraRed »), un gestionnaire de placements des secteurs des infrastructures et de l'immobilier d'envergure mondiale. InfraRed conseille des clients de fonds institutionnels et de fonds de placement, et gère un actif d'environ 12 milliards $ US (16 milliards $ CA) au 30 septembre 2019. Elle compte plus de 175 partenaires et employés et son siège social est à Londres.

InfraRed fera partie du groupe Gestion SLC, l'entité responsable des activités de gestion d'actifs alternatifs de la Sun Life. Cette acquisition fait partie intégrante de la stratégie de la Sun Life, qui consiste à étendre ses activités en renforçant l'expertise de Gestion SLC au profit des Clients existants et potentiels.

La Sun Life fera l'acquisition d'une participation de 80 % dans InfraRed en contrepartie notamment d'une somme de 300 millions £ (environ 390 millions $ US ou 515 millions $ CA). Les propriétaires d'InfraRed pourront exercer une option pour la vente de leur participation restante à la Sun Life environ quatre ans après la clôture de la transaction. La Sun Life pourra quant à elle exercer une option pour l'achat de toute participation restante environ cinq ans après la clôture de la transaction.

Dans le cadre de la transaction, la Sun Life s'engage à co-investir 400 millions $ US (environ 530 millions $ CA), y compris des placements de son fonds général, dans le lancement de nouvelles solutions InfraRed. Ce co-investissement permet d'harmoniser l'offre de la Sun Life pour les Clients de Gestion SLC.

« Nous sommes ravis d'acquérir une participation majoritaire dans InfraRed. L'acquisition nous permet de bonifier la gamme de placements alternatifs de Gestion SLC en y ajoutant des titres du secteur des infrastructures, a indiqué Steve Peacher, président, Gestion SLC. InfraRed est un chef de file des investissements dans les infrastructures mondiales, autant les nouvelles constructions que les réaménagements, ainsi que dans les énergies renouvelables. Historiquement, ces placements ont offert des rendements et des horizons qui sont recherchés par les Clients institutionnels. »

« Nous avons créé Gestion SLC en 2014 pour mettre en place une gamme de stratégies de titres à revenu fixe et d'actifs alternatifs en vue d'aider les investisseurs institutionnels à répondre à leurs obligations. Un peu comme nous devons faire avec notre fonds général à la Sun Life. Les compétences éprouvées d'InfraRed en infrastructures se veulent le prolongement naturel des capacités de gestion SLC. De plus, les deux cultures d'entreprises sont parfaitement compatibles, d'ajouter M. Peacher. »

« Je suis heureux d'annoncer cette transaction avec la Sun Life et Gestion SLC. L'acquisition nous permettra de stimuler la croissance de nos activités en Amérique, tout particulièrement sur le marché de l'énergie renouvelable, a déclaré Werner von Guionneau, chef de la direction, InfraRed Capital Partners. Gestion SLC et InfraRed possèdent des expertises complémentaires et ont toutes deux des approches prudentes à long terme et des antécédents solides. »

« InfraRed est devenu un investisseur international de premier plan dans les infrastructures. Nous devons miser sur cette réussite, et continuer d'évoluer pour réaliser notre plein potentiel et saisir les occasions intéressantes dans les infrastructures en général, plus particulièrement celles liées à l'économie à faibles émissions de carbone. Cette transaction est la bonne façon d'y arriver. Les membres de l'équipe de direction d'InfraRed et moi-même avons hâte de collaborer avec la Sun Life et Gestion SLC pour remplir cet objectif, d'ajouter M. von Guionneau. »

La transaction devrait être conclue au premier semestre de 2020. Elle est sujette à l'approbation des organismes de réglementation et aux conditions de clôture habituelles.

Le conseiller juridique de la Sun Life est Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et son conseiller financier est Fenchurch Advisory Partners. Le conseiller financier d'InfraRed est Ardea Partners International LLP, et son conseiller juridique est Weil, Gotshal & Manges LLP.

À propos d'InfraRed Capital Partners

InfraRed Capital Partners est une société internationale de gestion de placements des secteurs des infrastructures et de l'immobilier, notamment. Elle exerce ses activités à l'échelle mondiale et possède des bureaux à Londres, à Hong Kong, à New York, à Sydney, à Séoul et à Mexico. Elle emploie plus de 175 spécialistes et gère 12 milliards $ US en capitaux propres dans plusieurs fonds de titres cotés et non cotés, principalement pour le compte d'investisseurs institutionnels. InfraRed Capital Partners est une société autorisée et régie par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.

InfraRed a recours à des pratiques de premier ordre pour étayer ses décisions de gestion et de placement. Elle adopte un comportement éthique et met sur pied des projets d'engagement communautaire pour appuyer les causes importantes pour la collectivité. Elle adhère aux Principes pour l'investissement responsable (PRI) depuis 2011 et a obtenu la note AAA+ à cet égard en 2019. Au cours des 30 dernières années, InfraRed a connu beaucoup de succès comme créateur et dépositaire d'actifs de base des secteurs des infrastructures, de l'énergie renouvelable et de l'immobilier - tout d'abord au sein de Charterhouse Bank, puis de HSBC et finalement pour son propre compte. Ce faisant, elle joue un rôle vital dans le soutien aux collectivités durables.

Pour en savoir plus, rendez-vous au www.ircp.com (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2019, l'actif géré total de la Sun Life s'élevait à 1 063 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos de Gestion SLC

La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc., ainsi que les sociétés Prime Advisors, inc., Ryan Labs Asset Management Inc. et Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et la société Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. La marque Gestion SLC désigne également la division des placements et le fonds général de la Sun?Life.

BentallGreenOak fait aussi partie de Gestion SLC. BentallGreenOak est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. BentallGreenOak comprend BentallGreenOak (Canada) Limited Partnership, BentallGreenOak (U.S.) Limited Partnership et les groupes de placements immobiliers et de placements hypothécaires commerciaux de certaines de leurs sociétés affiliées, qui constituent ensemble une équipe de spécialistes des biens immobiliers couvrant plusieurs entités juridiques.

Au 30 septembre 2019, l'actif géré de l'ensemble des activités de Gestion SLC, y compris le fonds général de la Sun Life, totalisait 227 milliards $ CA (171 milliards $ US).

Information prospective

Dans le présent communiqué (exception faite des citations), les termes « nous », « notre » et « Sun Life » font référence à la Financière Sun Life inc. et à ses filiales et coentreprises. Certains énoncés contenus dans le présent communiqué sont de nature prospective. Ils comprennent notamment : i) les énoncés se rapportant à nos stratégies de croissance et à nos objectifs stratégiques, ii) les énoncés relatifs à la date prévue de la conclusion de la transaction, et iii) d'autres énoncés qui ne représentent pas des faits passés, qui sont de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs. Les énoncés prospectifs peuvent contenir des mots comme « ambition », « atteindre », « but », « chercher à », « cibler », « croire », « estimer », « hypothèse », « indication », « intention », « objectif », « perspectives », « planifier », « prévoir », « projeter », « s'attendre à », « s'efforcer de », « stratégie », « viser », etc. Tous ces énoncés prospectifs sont faits conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs et ne représentent pas des faits passés. Ils ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Ils supposent des risques et des incertitudes et reposent sur des facteurs et des hypothèses clés dont la portée est difficile à prévoir. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, de fusions, d'acquisitions, d'autres regroupements d'entreprises ou d'autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après la date du présent communiqué. L'incidence financière de ces transactions ou éléments non récurrents ou autres éléments exceptionnels, s'ils survenaient, pourrait s'avérer complexe et les répercussions sur nos activités ou nos résultats dépendraient des faits propres à chacun d'eux. Nous ne pouvons donc décrire de manière significative l'incidence prévue ou la présenter de la même façon que les risques connus touchant nos activités. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons nullement à les mettre à jour ou à les réviser.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre notre situation financière et les résultats de nos activités, prévus à la date de la publication du présent communiqué, ainsi que nos objectifs en ce qui touche la transaction, nos priorités stratégiques et nos perspectives sur le plan des affaires à la suite de la transaction, et à mieux comprendre le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités à la suite de la transaction. Le lecteur est mis en garde contre le fait que les énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d'autres fins et contre le risque d'accorder à ces derniers une confiance sans réserve.

Les facteurs de risque suivants liés à la transaction pourraient avoir une incidence défavorable sur les énoncés prospectifs du présent communiqué : 1) l'incapacité des parties de mener à bien la transaction; 2) l'incapacité des parties d'obtenir les consentements et les approbations nécessaires ou de satisfaire aux conditions permettant de réaliser la transaction en temps opportun, ou de simplement la réaliser; 3) notre capacité à tirer parti des avantages financiers et stratégiques de la transaction; et 4) les répercussions de l'annonce de la transaction sur la Sun Life et InfraRed. Tous ces risques pourraient avoir des répercussions sur les relations d'affaires de la Sun Life (y compris les relations avec des employés, des Clients, des distributeurs et des partenaires futurs et éventuels) et pourraient avoir une incidence défavorable importante sur nos activités, notre situation financière et nos perspectives actuelles et futures. Les autres facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs présentés dans le présent communiqué sont indiqués dans la notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 sous la rubrique « Facteurs de risque » et dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers, accessibles au www.sedar.com et au www.sec.gov.

Renseignements pour les médias Relations avec les investisseurs Jacynthe Alain Yaniv Bitton Directrice Vice-président Communications d'entreprise Relations avec les investisseurs 514-866-6474 416-979-6496 Jacynthe.alain@sunlife.com relations.investisseurs@sunlife.com

SOURCE Financière Sun Life inc.

Communiqué envoyé le 18 décembre 2019 à 02:32 et diffusé par :