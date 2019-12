LeddarTech présentera la technologie LiDAR de détection et de classification pour automobile lors du CES 2020 à Las Vegas





QUÉBEC, 18 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file des technologies LiDAR ayant créé la plateforme LiDAR pour l'automobile et la mobilité la plus polyvalente et évolutive sur le marché, a annoncé aujourd'hui qu'elle se joindra à l'Association des fabricants de pièces d'automobile du Canada (APMA) et à Karma Automotive lors du CES 2020 en tant qu'exposante au kiosque 1025 Tech East Westgate du 7 au 10 janvier 2020.



LeddarTech est membre depuis 2015 de L'APMA, l'association nationale canadienne représentant les fabricants de pièces, d'équipement, d'outils, de fournitures, de technologies de pointe et de services pour l'industrie automobile à travers le monde. Cette association a pour mission de promouvoir l'industrie de la fabrication d'équipements automobiles d'origine, autant ici qu'à l'étranger. L'APMA, en collaboration avec Karma Automotive et le Centre d'excellence automobile de LeddarTech, présentera à CES des technologies permettant l'évolution vers la conduite autonome.

« Le travail accompli par l'APMA dans la gestion de la zone pilote des véhicules autonomes du Canada, faisant partie du Réseau d'innovation pour les véhicules automatisés (AVIN) de 80 millions de dollars du gouvernement de l'Ontario, bénéficiera grandement de l'ajout de la Karma Revero GT 2020 à notre flotte de véhicules de démonstration », a déclaré M. Warren Ali, vice-président de l'innovation à l'APMA. « Ensemble, nous sommes heureux d'explorer de nouvelles technologies pouvant être intégrées aux futures plateformes et solutions automobiles. Afin de concrétiser nos visions de la conduite autonome, nous sommes enchantés que LeddarTech, un leader de la technologie LiDAR, s'associe à nous pour développer le véhicule autonome de luxe de Karma », a conclu M. Ali.

« LeddarTech est fière de se joindre à l'APMA lors du CES. Nous croyons que les partenariats stratégiques et les collaborations de l'industrie offrent une valeur ajoutée et des avantages importants à nos clients et utilisateurs finaux », a souligné Michael Poulin, vice-président des produits à LeddarTech. Il a ajouté : «Nous sommes très enthousiastes à l'idée de présenter avec Karma Automotive une démontration du LeddarMC Pixell, notre technologie LiDAR pour cocon de détection honorée par les CES Innovation Awards 2020 , qui sera intégrée dans leur luxueuse Revero GT 2020. Nous sommes également fébriles de dévoiler notre technologie de classification des piétons propulsée par le LeddarEngineMC de LeddarTech. Cette démonstration en direct reflète encore davantage la motivation de notre entreprise à mener et à faire évoluer le domaine des systèmes d'assistance à la conduite et de conduite autonome », a conclu M. Michael Poulin.

Avantages du Leddar Pixell :

Détection fiable des objets et des usagers vulnérables de la route (UVR)

Large champ de vue horizontal de 180°

Aucune zone morte dans l'illumination du champ de vue

Durabilité exceptionnelle

Conception solid-state de type flash 3D, sans pièce mobile

Boîtier IP67 avec fenêtres résistantes aux impacts et connecteurs de qualité automobile

Depuis sa sortie en septembre 2019, le Leddar Pixell a été présenté lors de plusieurs événements commerciaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. En plus de sa participation au CES, LeddarTech présentera le Leddar Pixell au salon Automotive World 2020 à Tokyo du 15 au 17 janvier avec son partenaire Nagase, au AV20 à San Jose en février, au TECH.AD Berlin en mars ainsi qu'à plusieurs autres événements tout au long de 2020.

À propos de Karma Automotive

Karma Automotive est un incubateur de haute technologie offrant aux innovateurs la plateforme idéale pour mettre à l'épreuve leurs technologies émergentes. Fondée en 2014, Karma réinvente le modèle commercial automobile traditionnel basé sur le commerce de détail pour créer une valeur ajoutée non traditionnelle en ouvrant ses ressources d'ingénierie, de conception, de personnalisation et de fabrication à d'autres entreprises souhaitant accélérer le développement de produits, accéder à de nouvelles technologies ou rendre leurs produits plus luxueux.

Pour de plus amples renseignements à propos de Karma Automotive et du Revero, visitez le lien www.karmaautomotive.com ou la salle de presse Karma sur www.karmanewsroom.com (accessible sans mot de passe)

À propos de l'APMA

L'Association a été fondée en 1952 et ses membres représentent 90 % de la production indépendante de pièces au Canada. En 2018, les expéditions de pièces automobiles dépassaient les 35 milliards de dollars et le niveau d'emploi dans le secteur dépassait les 100 000 personnes. L'objectif fondamental de l'Association est de promouvoir l'industrie de la fabrication d'équipements automobiles d'origine, autant ici qu'à l'étranger. L'Association offre une importante représentation de l'industrie auprès des gouvernements tant provinciaux que fédéral, elle soutient les initiatives des gouvernements régionaux et crée et met à exécution diverses initiatives de commercialisation mondiale afin de développer les occasions d'affaires pour ses membres. En plus de faire la promotion du secteur, l'APMA offre également à ses membres des solutions et des occasions de développement commercial ainsi que des conseils et une assistance sur la modernisation de leurs opérations pour répondre aux besoins de l'industrie 4.0.

Pour plus de renseignements consultez www.apma.com et LinkedIn , ou Twitter

Personne-ressource : Warren Ali, Vice-président de l'innovation à l'APMA

Téléphone : 1-416-620-4220 poste 235 Wali@apma.ca

À propos de LeddarTech®

LeddarTech est le chef de file derrière la plateforme LiDAR pour l'automobile la plus polyvalente et évolutive sur le marché. Cette plateforme unique est basée sur le LeddarEngine, qui comprend un ensemble de circuits intégrés de classe automobile conforme aux normes de sécurité fonctionnelle opérant en tandem avec le logiciel de traitement de signal LeddarSPMC. L'entreprise se trouve à la source de plusieurs innovations dans le domaine des applications de télédétection de pointe conçues pour l'industrie de la mobilité. Elle compte plus de 70 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les systèmes ADAS et les capacités de conduite autonome.

LeddarTech sert également le marché de la mobilité avec des modules LiDAR solid-state haute performance pour les navettes autonomes, les camions, les autobus, les véhicules de livraison et les robotaxis. Ces capteurs sont conçus pour soutenir le marché de la mobilité et démontrer les capacités de la plateforme pour l'automobile et la mobilité de LeddarTech en tant que base de développement pour d'autres fournisseurs de solutions LiDAR.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.LeddarTech.com ainsi que LinkedIn , Twitter , Facebook et YouTube .

