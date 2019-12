La nouvelle Radio PoC Hytera PNC380 ? une Communication instantanée et des opportunités illimitées





Avec 26 ans d'expérience dans l'industrie radio mobile professionnelle (PMR), Hytera introduit sa spécialité et son expertise dans les communications sur les réseaux publics, et construit une radio PoC conformément à ses normes strictes appliquées aux radios PMR. Hytera cherche à garantir des appareils pratiques et des solutions PoC professionnels aux clients.

La radio PoC Hytera PNC380 utilise des réseaux mobiles 2G/3G/ 4G ou un réseau local sans fil (WLAN) bien établis dans la région, fournissant ainsi des communications instantanées aux utilisateurs qui travaillent sur multiples sites, tels que les sites de transport, de logistique, de gestion immobilière, des parcs industriels et d'autres. De plus, cette nouvelle radio PoC possède un clavier numérique complet pour une utilisation facile et une caméra arrière de 5 MP pour capturer des images et des vidéos sur le terrain.

Conception compacte et ergonomique

Grâce à sa conception compacte et à son bouton adapté aux tâches, la PNC380 peut être utilisée d'une seule main. Le bouton PTT de grande taille est facile à localiser afin que les utilisateurs ne le manquent pas, même dans l'obscurité. Elle peut également offrir des appels individuels ou en groupe. La PNC380 propose un clavier numérique complet qui permet aux utilisateurs de faire des appels aux utilisateurs des autres radios ou de passer un appel téléphonique. Le bouton d'urgence indépendant situé en haut aide les utilisateurs à solliciter une aide immédiate en cas d'urgence afin de garantir leur sécurité.

Performance audio superbe

La technologie de réduction du bruit à double micro garantit une clarté acoustique exceptionnelle même dans les environnements bruyants tels que les centres commerciaux, les rues et les aéroports. Elle capte la voix des utilisateurs tout en réduisant le bruit environnant. Le haut-parleur intégré à haute puissance offre la meilleure intensité sonore de sa catégorie sans manquer aucun détail de la conversation.

Positionnement et suivi

Il est essentiel de connaître l'endroit des membres du personnel pour assurer leur sécurité et améliorer l'efficacité de l'équipe. La PNC380 assure un positionnement précis à l'intérieur et à l'extérieur grâce à la collaboration de (GPS), BeiDou, GLONASS et AGPS. Le superviseur peut voir intuitivement l'endroit du personnel sur la carte et l'affecter là où il est nécessaire au bon moment.

Robuste et durable

La PNC380 est certifiée selon l'indice de protection IP67 et répond aux normes MIL-STD-810G. Elle est assez solide pour supporter les environnements pluvieux, la poussière, les températures extrêmes, les chocs et les vibrations grâce à sa conception de structure délicate.

Batterie tout au long de la journée

La batterie Li-ion 4000mAh standard permet à la radio de soutenir les utilisateurs pendant plus de 24 heures. Le port Micro USB intégré permet un chargement de la batterie plus facile que jamais. Branchez simplement le câble USB à un ordinateur portable ou à d'autres appareils électroniques.

Communication vidéo en temps réel

La prise de conscience de la situation est la clé pour prendre de bonnes décisions en cas d'urgence. La radio dispose d'une caméra arrière de 5 MP permettant une transmission vidéo 4G en temps réel.

Axée sur l'industrie PMR, Hytera a réussi à créer de nombreux équipements de communication classiques dans ce secteur. Outre la PNC380, Hytera a déjà lancé d'autres modèles PoC, y compris les radios PDC550, PNC550 et PNC370 pour répondre aux besoins des clients dans divers secteurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

