Pour renforcer son équipe de direction, Audible nomme le leader dans les domaines de la technologie, des médias numériques et des services d'information Bob Carrigan au poste de PDG ; il relèvera du fondateur Don Katz





Audible, Inc., le plus important vendeur et producteur mondial de divertissement et d'informations parlés numériques, a annoncé aujourd'hui que Bob Carrigan rejoindrait la société le 2 janvier au poste de PDG. Il relèvera du fondateur Don Katz, qui deviendra président exécutif.

« Bob Carrigan est l'un des chefs de direction les plus accomplis, les plus créatifs, et les plus intellectuellement compétents et inspirants dont j'ai suivi la réussite au cours de mes vingt années passées à étudier les entreprises et à en faire la chronique, et de mes vingt-quatre ans à la tête d'Audible », a déclaré Don Katz. « Sa gestion transformationnelle en tant que PDG du pionnier mondial des services d'information et d'abonnement, IDG, et son leadership visionnaire en tant que chef de la direction de la vénérable institution internationale de données et d'analyse qu'est Dun & Bradstreet témoignent de sa rare capacité à développer de grandes idées et à les transformer en actions centrées sur le client. Les deux entreprises sont aujourd'hui beaucoup plus connectées à leurs clients et à leurs racines entrepreneuriales de base, et sont devenues des lieux de travail plus valorisants pour les employés. »

« Bob et moi sommes l'un pour l'autre des personnes de confiance et depuis des années nous échangeons sur la façon de traduire des idées complexes en actions stratégiques et tactiques claires », a poursuivi M. Katz. « Depuis que j'ai rencontré Bob pour la première fois il y a deux décennies, alors qu'il était cadre supérieur chez AOL, je l'ai vu perturber positivement le status quo institutionnel de manière mesurable et durable. Je suis on ne peut plus ravi que les planètes se soient alignées pour lui permettre de rejoindre à plein temps l'aventure d'Audible. À sa manière, Bob a fait siens les 'People Principles' d'Audible depuis trois décennies. Accueillir quelqu'un comme Bob au poste de PDG est un bond en avant passionnant pour moi, pour nos employés talentueux et engagés à travers le monde, pour nos millions d'auditeurs fidèles et pour les millions d'autres à venir. »

En tant que président exécutif, M. Katz travaillera en étroite collaboration avec Bob Carrigan sur des stratégies globales tandis que M. Carrigan assumera la responsabilité des opérations commerciales mondiales. Don Katz se concentrera également sur la stratégie mondiale de contenu d'Audible et sur les vastes objectifs de politique sociale et publique de la société à Newark et au niveau des autres sites.

« L'évolution d'Audible, de la start-up qu'elle était à la puissance mondiale qu'elle est devenue aujourd'hui, représente un phénomène commercial et culturel remarquable », a confié pour sa part Bob Carrigan. « Je ne pourrais être plus honoré et plus ravi de rejoindre Don et les personnes talentueuses qui ont travaillé si dur pour servir nos millions de clients et tant de nos créateurs professionnels les plus doués. Je me réjouis de faire partie du prochain chapitre d'Audible et de l'accompagner dans son élan vers l'avenir. »

Bob Carrigan était jusqu'à récemment président exécutif de Genscape, l'un des principaux fournisseurs de données et d'analyses pour les marchés mondiaux de l'énergie, jusqu'à sa vente à Verisk Analytics en novembre 2019. Auparavant, M. Carrigan a été président et chef de la direction de Dun & Bradstreet, où il a conduit une transformation commerciale, technologique et culturelle qui a permis de remettre l'emblématique entreprise de 177 ans sur une trajectoire de croissance constante et rentable. Encore avant cela, M. Carrigan a été PDG d'IDG, transformant cette société qui était au départ un éditeur traditionnel de presse écrite en une société de médias moderne, développant pour elle de multiples nouvelles sources de revenus dans 200 pays. Il a également passé quatre ans chez America Online Inc. en tant que vice-président principal du marketing interactif, dirigeant le développement commercial pour tous les canaux technologiques. M. Carrigan est un ancien membre et président de l'Interactive Advertising Bureau (IAB). Ses distinctions dans l'industrie comprennent le titre de « Master Entrepreneur » du New Jersey de l'année décerné par Ernst & Young, ainsi que les titres d'Influenceur de l'industrie et de PDG Innovateur de l'année dans la catégorie Grands éditeurs commerciaux décernés par Folio 100.

Avant de fonder Audible, Don Katz a été journaliste et auteur pendant vingt ans ; son travail lui a valu de remporter un National Magazine Award, un Overseas Press Club Award, le Chicago Tribune Heartland Prize for Nonfiction, en plus d'avoir été nominé pour un National Circle Critics Circle Award, entre autres prix. En 1994, l'idée de Don Katz selon laquelle l'avenir des médias serait transformé par des dispositifs à semi-conducteurs de poche omniprésents remplis des sons de la culture a conduit à la création d'Audible. Aujourd'hui, Audible exploite neuf services audio Audible en dehors des États-Unis : audible.co.uk, audible.de, audible.fr, audible.com.au, audible.co.jp, audible.it, audible.ca, et deux services en Inde, audible.in et Audible Suno.

M. Katz est également le fondateur de Newark Venture Partners, un fonds d'investissement de stade précoce à impact social et un accélérateur de la bande passante ultra-large qui cherche à connecter Newark (le siège social mondial d'Audible) à l'économie de l'innovation et aux technologies en démarrage.

Audible, Inc., filiale d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ : AMZN), est le premier fournisseur de contenu numérique audio parlé de qualité premium, offrant à ses clients une nouvelle façon de vivre un quotidien plus intense et plus riche. Le contenu Audible comprend plus de 475 000 programmes audio fournis par les plus grands éditeurs de livres audio, diffuseurs, animateurs, éditeurs de magazines et de presse, et fournisseurs d'informations commerciales.

