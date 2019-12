Petro-Canada annonce l'achèvement du réseau de bornes de recharge rapide de véhicules électriques d'un océan à l'autre





CALGARY, Alberta et VICTORIA, Colombie-Britannique, 17 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Petro-Canada, une entreprise de Suncor, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de son réseau de bornes de recharge rapide de véhicules électriques d'un océan à l'autre. Grâce à des emplacements répartis de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique, les propriétaires de voitures électriques pourront désormais traverser le pays en ayant accès à un réseau de recharge rapide.



« Il y a plus de 100 000 véhicules électriques sur les routes au Canada, et ce nombre augmente en moyenne de plus de 4 000 tous les mois. Nous savons donc qu'il s'agit d'une étape importante pour répondre aux besoins actuels et futurs des Canadiens, a expliqué Mark Little, président et chef de la direction à Suncor. Par l'entremise de notre marque Petro-Canada, nous avons la capacité d'aider les propriétaires de voitures électriques de l'ensemble du Canada à répondre aux défis auxquels ils font face, en combinant notre réseau national de premier plan et notre engagement à être à l'avant-garde de la technologie ».

De Victoria (Colombie-Britannique) à Stewiacke (Nouvelle-Écosse), les propriétaires de véhicules électriques peuvent désormais recharger leur véhicule aux établissements le long de l'autoroute transcanadienne. Plus de 50 établissements situés dans de petits villages et de grandes villes - des Rocheuses aux Maritimes - offrent des bornes de recharge rapide DC munies de connecteurs CHAdeMO et CCS/SAE, appuyant un large éventail de véhicules. Les chargeurs peuvent produire jusqu'à 200 kilowatts ? ce qui est suffisant pour recharger à 80 pour cent la majorité des véhicules électriques en moins de 30 minutes. Avec des mises à niveau futures, les unités ont également une capacité de recharge de 350 kilowatts.

« Nous voulons faire partie de la solution globale pour répondre à la demande d'énergie et réduire l'empreinte carbone du système de transport. La Transcanadienne électriqueMC est l'une des façons d'y arriver, » a souligné Mark.

Le paysage du ravitaillement change; les consommateurs recherchent d'autres options sobres en carbone. Suncor et Petro-Canada continueront de travailler avec les gouvernements à tous les niveaux pour appuyer la transition vers une économie sobre en carbone et offrir aux Canadiens différents choix pour le ravitaillement. L'achèvement de la Transcanadienne électrique est soutenu en partie par l'Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement du gouvernement du Canada, qui a octroyé un financement de 4,6 millions $.

« Les véhicules zéro émission sont essentiels à notre avenir énergétique propre et pour lutter contre les changements climatiques. Notre gouvernement appuie les initiatives comme le réseau de bornes de recharge rapide de véhicules électriques d'un océan à l'autre de Petro-Canada qui permet d'augmenter le nombre de véhicules électriques sur nos routes, réduire la pollution et créer des collectivités plus fortes et durables, » a mentionné l'Honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada.

L'achèvement du réseau de bornes de recharge rapide de véhicules électriques est une étape importante pour les services de Petro-Canada, dont le but est d'aider les Canadiens à se rendre où ils veulent.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite plus de 1 500 stations-service et 300 établissements de vente en gros Petro-Pass à l'échelle du pays. Petro-PointsMC, le programme de fidélité de Petro-Canada, offre aux Canadiens l'occasion d'accumuler des points et de les échanger contre des primes. Petro-Canada est fière d'être un Partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, en appuyant depuis plus de 25 ans les athlètes, leurs entraîneurs et leurs familles. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à petro-canada.ca.





Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @Suncor ou allez à ensemble.suncor.com .

Pour obtenir plus de renseignements sur Petro-Canada, consultez notre site Web à petro-canada.ca , suivez-nous sur Facebook ou rendez-vous sur notre blogue Parlons carburant.

