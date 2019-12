Andersen Global poursuit son expansion en Afrique et fait ses débuts au Niger





Andersen Global a signé un accord de collaboration avec le cabinet fiscal de premier plan, FCA (à Niamey), marquant les débuts de l'organisation au Niger et démontrant son engagement à construire une pratique exemplaire en Afrique.

Le cabinet a été fondé à l'origine sous le nom de Boisson et César en 1958 ; il a pris le nom de Fiduciaire France Afrique (FFA) en 1983, puis s'est développé en accueillant dans ses rangs l'associé directeur, Nouhou Tari, et plus de 40 professionnels. Le cabinet fournit des services d'assistance multidisciplinaires à des entités au Niger, ainsi que dans le reste de l'Afrique, et travaille avec des entreprises, des banques et des institutions financières, sur des projets et des programmes de développement financés par un ou plusieurs donateurs ou prêteurs, et des organisations internationales.

« Dans le monde d'aujourd'hui, l'expertise technique seule ne suffit plus pour répondre aux besoins spécifiques des clients, c'est pourquoi nous tenons à fournir aux clients les meilleures solutions de leur catégorie, tout en maintenant la transparence tout au long du processus », a déclaré Nouhou Tari. « Nous avions déjà une relation de travail avec les associés actuels au sein des cabinets collaborateurs d'Andersen Global en Afrique de l'Ouest, aussi ai-je hâte de collaborer avec ces personnes qui partagent les mêmes idées que nous. La collaboration avec Andersen Global renforce nos valeurs tout en nous permettant de fournir à nos clients les ressources et les offres de services d'une entreprise mondialisée. »

« Nous ne voulons travailler qu'avec les meilleurs, et M. Nouhou Tari et son équipe partagent nos valeurs d'intendance et de transparence », a confié Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. « Le cabinet est le plus grand et le meilleur du Niger, et Nouhou Tari est sans conteste l'un des professionnels les plus reconnus du pays, et l'un des trois représentants issus du secteur privé, au sein du Comité national, à travailler à la résolution des litiges fiscaux. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec FCA au Niger. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 167 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 décembre 2019 à 19:40 et diffusé par :