Western Union lance ses solutions de paiements transfrontaliers au Japon





Western Union, un leader mondial des transferts d'argent et des échanges de devises internationaux, et City Express, l'une des principales compagnies de transfert de fonds au Japon, lancé un service mondial de paiement ?Consumer to business' (C2B) pour permettre aux amateurs mondiaux de véhicules d'occasion d'acheter leurs voitures de BE FORWARD, l'un des plus grands exportateurs japonais de voitures d'occasion.

La proposition C2B de Western Union utilise le service exclusif Quick PaySM, qui est en service dans huit pays, dont les Bahamas, le Chili, la République Démocratique du Congo, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie.

Les clients de BE FORWARD dans ces pays, peuvent dorénavant acheter en ligne sur beforward.jp et utiliser la monnaie locale pour payer leurs achats en personne à un agent Western Union dans leur pays de résidence.

Cette collaboration unique s'inscrit dans le portefeuille croissant de virements transfrontaliers de la compagnie, alors que d'autres entreprises choisissent de plus en plus le réseau mondial de Western Union pour fournir à leurs clients un grand choix d'options pour payer leurs achats de biens et de services.

« En élargissant son réseau, Western Union crée une voie express pour les transferts et les paiements d'argent pour les entreprises innovantes qui souhaitent offrir à leurs clients un grand choix d'options pour les paiements transfrontaliers », a déclaré Sohini Rajola, responsable du réseau, Moyen-Orient et Asie-Pacifique, à Western Union.

« Nous continuons de capitaliser sur nos atouts transfrontaliers uniques pour combler la demande croissante des consommateurs et des entreprises à travers le monde pour des transferts et des paiements d'argent transfrontaliers rapides et fiables », a-t-elle affirmé.

Pour sa part, Hironori Yamakawa, président de BE FORWARD a annoncé : « En nous connectant au solide réseau de vente au détail de Western Union, nous bénéficions de la capacité unique de lier notre proposition aux paiements en espèces dans le monde entier et de desservir de nombreux segments de marché. Nous avons élargi la catégorie de nos clients potentiels en nous connectant aux plateformes Western Union et City Express pour permettre aux clients d'acheter une voiture d'occasion en ligne et de payer en personne avec la monnaie locale ».

« Nous sommes ravis de soutenir une relation mondiale et locale qui prépare le chemin à une génération de clients qui préfèrent, soit payer en espèces, ou qui possèdent des capacités de carte de crédit internationales nulles ou limitées. Ce nouveau type de coopération permet à tout le monde de bénéficier et de contribuer largement à la création d'un monde globalisé inclusif, où les citoyens du monde entier peuvent acheter des biens partout au monde et payer localement, près de chez eux », a déclaré Keiichi Akasaka, City Express.

ORIENTATION CLIENT

Dès que le client choisit la voiture en ligne sur beforward.jp, il doit choisir l'option de livraison et entrer leurs coordonnées en ligne. BE FORWARD leur fournira ensuite les détails d'achat par le biais d'un courriel électronique. Le client pourra ainsi se rendre dans l'un des points de vente d'agents Western Union dans leur pays de résidence, avec une pièce d'identité valide, une photo et une copie de la commande contenants les détails pertinents et envoyer l'argent. Les clients peuvent transférer jusqu'à 5,000 $ US pour leurs achats de voiture.

Western Union traitera la transaction et enverra l'argent à City Express au Japon. Une fois le paiement est reçu, City Express enverra les fonds à BE FORWARD, qui à son tour, exportera ensuite la voiture au client.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial des transferts d'argent et des échanges de devises transnationaux. En reliant le monde numérique et le monde physique, notre plateforme omnicanale permet aux consommateurs et aux entreprises de virer des fonds, d'en recevoir, et d'effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 30 juin 2019, notre réseau comprenait plus de 550 000 agences, réparties dans plus de 200 pays et territoires où elles offrent la capacité de virer des fonds à des milliards de comptes bancaires. De plus, westernunion.com, notre canal ayant fait l'objet de la croissance la plus rapide en 2018, est accessible dans plus de 75 pays et territoires pour effectuer des virements dans le monde entier. Grâce à sa présence mondiale, Western Union permet de transférer des fonds pour assurer un meilleur rapprochement entre les familles, les amis et les entreprises, contribuant ainsi à l'inclusion financière tout en soutenant la croissance économique. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web : www.westernunion.com.

À propos de City Express Money Transfer

CITY EXPRESS est l'une des principales compagnies de transfert de fonds au Japon, enregistrée auprès du Bureau des finances locales, région de Kanto. Elle offre à ses clients une solution de transfert de fonds rapide, fiable et sécurisée grâce à un réseau toujours croissant d'agents mondiaux depuis 2012. Les opérations quotidiennes menées par la compagnie et les décisions sont prises en gardant les clients au coeur de l'entreprise. Grâce à des opérations rigoureuses et un service clientèle multilingue, City Express élargit ses affaires en embarquant des partenaires plus forts, des produits innovants et une technologie intelligente. Cette approche a permis de mieux positionner City Express que d'autres sociétés de transfert de fonds contemporaines et de consolider sa réputation parmi les étrangers vivant au Japon. Site Web : www.cityremit.com

À propos de BE FORWARD

BE FORWARD est un leader mondial et l'un des plus grands exportateurs japonais de voitures d'occasion, opérant un site de commerce électronique transfrontalier ( www.beforward.jp/ ). Nous répondons aux besoins des clients dans plus de 200 pays en leur offrant une grande gamme de produits, y compris les voitures d'occasion, les pièces automobiles, les machines lourdes, l'électronique et les biens de consommation. Notre force institutionnelle émane de notre engagement à répondre aux exigences d'un marché mondial avec des services allant de la vente, le transport, des procédures de transfert de fonds fiables et la livraison aux clients locaux. Nous servons plus de 2,5 millions de clients. Notre produit principal, l'exportation de véhicules d'occasion, a marqué 166 745 unités sous forme de volume annuel des exportations pour le dernier exercice.

