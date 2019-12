Le PDG de Rosatom invite les étudiants en technologie du monde entier à participer au concours Atomskills 2020





SOTCHI, Russie, 14 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Alexey Likhachev, PDG de Rosatom, a invité les étudiants en technologie du monde entier à présenter leurs compétences en technologie nucléaire lors du cinquième concours Atomskills qui se tiendra le 31 juillet à Iekaterinbourg, en Russie. Ce concours aide à attirer les jeunes spécialistes du monde entier, composante cruciale de l'objectif de Rosatom, consistant à créer un écosystème de talents transfrontalier qui aiderait à combler l'écart croissant de compétences à travers le monde.

M. Likhachev a annoncé ceci au cours de la première semaine de décembre lors de l'événement « Sustainable ON » à Sotchi, en Russie. Le projet, organisé par la Rosatom Corporate Academy, a invité les candidats à participer à la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU, en traitant des questions telles que le développement durable ou l'éducation accessible.

S'exprimant devant des étudiants du monde entier lors de l'événement, M. Likhachev a déclaré :

« Rosatom construit actuellement 36 réacteurs dans 12 pays à travers le monde. Nous avons un vaste programme de R&D axé sur les technologies de pointe pour le développement durable avec le nucléaire en son coeur : des réacteurs de nouvelle génération, de la médecine nucléaire et de l'irradiation des aliments, aux nouveaux matériaux et à l'hydrogène propre.

Dans le secteur nucléaire, il ne s'agit pas simplement d'arriver dans un nouveau pays et de construire une centrale ou un centre médical au milieu de nulle part. Il faut des opérateurs hautement qualifiés et des fournisseurs de haute technologie à l'échelle locale. Un nouveau projet nucléaire fournit des milliers d'emplois de grande valeur aux talents locaux et importés dans des secteurs entièrement nouveaux de l'économie. Rien que dans les années à venir, nous devrions former plus de 2 800 spécialistes pour les pays dans lesquels nous travaillons.

C'est une voie à double sens : nous avons besoin de talents pour réussir nos projets mais, en même temps, nous avons également besoin de projets à grande échelle de classe mondiale pour attirer des talents. Nos projets créent tout un écosystème de talents transfrontalier pour le développement durable, comblant l'écart de compétences sur les marchés émergents comme dans les pays développés. »

Chaque année, Rosatom organise le recrutement de plus de 300 étudiants étrangers de 50 pays partenaires pour étudier le nucléaire et des spécialités connexes dans des universités russes. Au total, plus de 1 700 étudiants, futurs spécialistes de projets nucléaires, étudient dans le cadre de ces programmes.

Le concours international annuel Atomskills, organisé par Rosatom, est basé sur le système de compétition professionnel WorldSkills,

définissant les gagnants dans des domaines tels que l'ingénierie nucléaire, l'environnement et l'automatisation industrielle. Quelque 10 000 personnes y participent, rivalisant dans 31 catégories de compétences.

