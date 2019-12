/R E P R I S E -- Avis aux médias - Hommage à Andy Kim/





MONTRÉAL, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu, et le maire suppléant de Montréal, Sterling Downey, invitent les représentantes et représentants des médias à une séance de prise d'images en marge de la cérémonie de signature du Livre d'or par l'auteur-compositeur-interprète montréalais Andy Kim.

Date : 13 décembre 2019



Heure : 15 h 15



Lieu : Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

155, rue Notre-Dame Est

Station de métro Champ-de-Mars

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 13 décembre 2019 à 19:00 et diffusé par :