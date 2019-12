VIA Rail salue l'appui renouvelé du gouvernement fédéral à son projet de train à grande fréquence





MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) se réjouit que le premier ministre Justin Trudeau renouvelle l'appui de son gouvernement au projet de train à grande fréquence (TGF) dans le mandat qu'il confie au ministre des Transports, Marc Garneau, pour la poursuite de son plan stratégique sur les Transports 2030.

« Le projet de TGF de VIA Rail se retrouve parmi les priorités du gouvernement dans le nouveau mandat du ministre Garneau, qui a toujours démontré un grand intérêt pour celui-ci et qui lui-même, depuis plusieurs années et à l'instar de plus en plus de Canadiens, a choisi le train comme mode de déplacement inter-ville régulier », a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail. « Le TGF est un projet complexe, collectif et ambitieux qui vise à faire de VIA Rail un contributeur plus important dans le développement d'un Canada plus durable et plus prospère ».

Le TGF permettrait d'étendre les services de VIA Rail à plus de communautés entre Québec et Toronto, y compris Trois-Rivières au Québec et Peterborough en Ontario. Il emprunterait une nouvelle voie au nord de l'actuel corridor, permettant à VIA Rail d'adapter ses services aux clientèles qu'elle dessert présentement avec une offre plus pertinente pour ces communautés.

« Notre modernisation est bien entamée » a ajouté Mme Garneau. « Avec la grande équipe de VIA Rail, Nous continuerons de tout mettre en oeuvre, avec énergie et enthousiasme, comme nous l'avons fait ces dernières années, pour réaliser ce projet de façon efficace et avec succès. En collaboration avec la Banque de l'infrastructure du Canada, nous unissons nos expertises respectives afin de faire avancer les travaux du Bureau de projet conjoint qui sont nécessaires pour que le gouvernement puisse prendre une décision d'investissement finale sur le TGF ».

Un nombre toujours grandissant de Canadiens démontrent chaque jour qu'ils veulent prendre le train. Depuis 2014, VIA Rail a enregistré une croissance de 32 % de l'achalandage dans l'ensemble du réseau et de 34 % dans le corridor Québec-Windsor, grâce au dévouement de tous ses employés à bord de nos trains, dans nos gares, nos centres de maintenance, nos centres de contact clients et nos bureaux. Forte de ces résultats, VIA Rail examine maintenant la manière de continuer d'améliorer l'accessibilité pour tous les Canadiens et d'offrir plus d'occasions aux familles de découvrir les parcs nationaux, comme le souligne aussi la lettre de mandat du ministre des Transports.

