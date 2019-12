Prix des logements aux États-Unis et prix du bois d'oeuvre: décembre 2019





Les prix des logements aux États-Unis ont augmenté au 3T 2019, en hausse de +1,1% selon l'indice des prix des logements (HPI) de la Federal Housing Finance Agency (FHFA), publié le 26 novembre. Les prix des logements aux États-Unis ont augmenté de +4,9% du 3T 2018 au 3T 2019 L'indice mensuel désaisonnalisé du FHFA pour septembre a augmenté de +0,6% par rapport à août.

"Selon les dernières prévisions de prix des logements de la société de données immobilières CoreLogic, les prix des logements aux États-Unis devraient augmenter de +5,6% d'ici septembre prochain, contre + 3,5% cette année."

L'indice des prix des logements Case Shiller aux États-Unis a atteint un sommet sans précédent de 218,27 points d'indice en septembre 2019.

L'appréciation des prix des logements aux États-Unis a légèrement augmenté en septembre, la croissance de l'indice composite à 20 villes s'établissant à 2,1% il y a un an, contre 2% en août, selon les derniers indices Case Shiller de Moody's Analytics. De plus, il y a un an, la croissance de l'indice composite à 10 villes s'est maintenue à 1,5%. En outre, la croissance de l'indice national des prix des logements a augmenté à 3,2% contre 3,1% le mois précédent.

"Les stocks sont serrés: vous ne pouvez pas acheter ce qui n'est pas à vendre, disent les agents immobiliers chevronnés."

RESTEZ À L'AVANCE des données sur les prix des logements aux États-Unis en ayant accès aux prix du bois d'oeuvre. Publié tous les vendredis de cette semaine, depuis 1952, Madison's Lumber Prices est utilisé par l'industrie des produits forestiers comme guide des prix du bois d'oeuvre résineux nord-américain. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'oeuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'oeuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis ainsi que l'historique des prix.

