Noël est arrivé en avance pour Bentley





MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Bentley a réussi à naviguer avec succès à travers les procédures judiciaires et se trouve maintenant dans une position solide avec de nombreuses années de croissance à venir.

Bentley confirme qu'après les procédures judiciaires de la semaine dernière, la compagnie a obtenu le soutien nécessaire de ses prêteurs et des principales parties prenantes pour quitter la protection judiciaire. Le soutien des employés, des propriétaires et des fournisseurs de Bentley a été essentiel afin d'assurer le succès de la restructuration et de fournir à Bentley de nouvelles lignes de crédit et un bilan renforcé. Cette étape importante assure l'avenir à long terme de 163 magasins et l'emploi de 1 300 Canadiens.

Walter Lamothe, PDG et président de Bentley, a déclaré : « Les deux dernières semaines ont été très difficiles pour tous nos employés, en particulier avec la période des fêtes si proche. Nous sommes heureux de pouvoir mettre fin à l'incertitude à laquelle notre personnel était confronté, bien qu'il soit clairement très triste que nous n'ayons pas pu sauver tous les magasins. Notre objectif maintenant est de créer une position unique sur le marché pour Bentley. Toute notre équipe est reconnaissante de pouvoir continuer à servir les communautés auxquelles la compagnie s'adresse depuis tant d'années, et nous attendons avec impatience que la nouvelle génération vienne découvrir l'expertise que nous apportons dans les articles de voyage et les solutions quotidiennes pour transporter leurs effets personnels loin de chez eux. »

À PROPOS DE BENTLEY

Bentley est la destination n ° 1 pour les valises et les sacs de tous les jours au Canada. Partout avec vous ! Nous visons à aider nos clients à créer des moments mémorables grâce à un assortiment de collections spécialement conçu pour les besoins en déplacement des Canadiens.

SOURCE Bentley Leathers

Communiqué envoyé le 13 décembre 2019 à 16:27 et diffusé par :