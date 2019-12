Gestion de Placements TD Inc. annonce un changement d'auditeur pour ses fonds d'investissement





TORONTO, le 13 déc. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. («?GPTD?») a annoncé aujourd'hui un changement d'auditeur pour ses fonds d'investissement (le «?changement d'auditeur?»), soit les Fonds Mutuels TD, les Fonds négociés en bourse TD, les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD et les Fonds Émeraude TD (collectivement, les «?Fonds?»). Ce changement entrera en vigueur le 15 avril 2020 ou vers cette date (la «?date d'entrée en vigueur?»).

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. deviendra l'unique auditeur des Fonds, remplaçant PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. (« PwC »), et ce, à partir de l'exercice 2020.

Il n'y a eu jusqu'ici aucun «?événement à déclarer?» au sens du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue pour l'exercice le plus récent ou toute période subséquente.

Le changement d'auditeur a été approuvé par le comité d'examen indépendant et le conseil d'administration de GPTD, ainsi que par le conseil d'administration et la fiducie avec droit de vote de la Catégorie Société Fonds Mutuels TD Ltée.

Un avis sera envoyé aux porteurs de titres des Fonds pour les informer du changement d'auditeur au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur.

Les porteurs de titres n'ont aucune mesure à prendre, et ce changement d'auditeur n'entraîne aucun coût pour les Fonds ou leurs porteurs de titres.

