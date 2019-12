Crakmedia remet des cadeaux à plus de 140 familles pour Noël





QUÉBEC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Crakmedia, revêt son costume de père Noël pour la seconde année consécutive en offrant des paniers-cadeaux à plus de 140 familles lors de la fête familiale de Noël du Centre Durocher, ce 14 décembre.

En effet, le père Noël fera bien des heureux en remettant des centaines de présents gracieusement offerts en collaboration avec l'agence de marketing web Crakmedia ainsi que le magasin de jouets Benjo, tous deux ayant pignon sur rue dans le secteur St-Roch de la ville de Québec. Ce sont plusieurs centaines de familles rassemblées au centre communautaire de la basse-ville de Québec qui recevront ces cadeaux à l'approche du temps des fêtes.

''Nous sommes très fiers de pouvoir s'associer encore cette année à cet évènement qui nous tient vraiment à coeur ainsi que d'être en mesure de faire encore plus d'heureux que l'an dernier.'', explique Nicolas Chrétien, Président et Fondateur de l'agence Crakmedia.

La fête familiale de Noël est un événement organisé annuellement à la mi-décembre par le centre communautaire Durocher et réunit chaque année plus de 300 familles. Pour l'occasion, les familles de la basse-ville de Québec se retrouvent afin de partager ensemble un repas du temps des fêtes. Au menu, buffet familial, lutins, magiciens et maquillage pour tous! Dans le cadre de l'évènement, les jeunes sont également invités à faire la présentation de spectacles sur lesquels ils ont travaillés au cours des semaines précédentes. La traditionnelle et tant attendue distribution de cadeaux marque ensuite la fin de la soirée.

À propos de Crakmedia

Crakmedia est une agence de marketing web mondialement reconnue pour ses technologies en marketing à performance numérique située dans le quartier Nouvo St-Roch, au centre-ville de Québec.

SOURCE Crakmedia

