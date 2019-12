Suspension de la négociation par l'OCRCVM - HUGE

Reprise des négociations pour : Société : AurCrest Gold Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : AGO (toutes les émissions) Reprise (HE) : 14 h 00 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : FSD Pharma Inc. Symbole CSE : HUGE (toutes les émissions) Motif : À la demande de la société en attendant une nouvelle Heure de la suspension (HE) : 13 h 30 L'OCRCVM peut prendre la...

Penta Security et la société de logiciels blockchain R3 ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu un partenariat stratégique mondial pour la gestion des ressources numériques et la technologie CMS (calcul multipartite sécurisé), alliant ce...