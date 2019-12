Premier anniversaire de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal - Chantal Rouleau et Valérie Plante dressent un premier bilan positif en faveur de la revitalisation de l'Est de Montréal





MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont toutes deux salué le chemin parcouru et la mobilisation de tous les acteurs du milieu depuis la signature, il y a un an, de la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal. C'est en présence de près de 400 invités, lors d'un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM), que les deux élues ont réitéré leurs engagements pour l'Est de Montréal et leur volonté de continuer la collaboration afin de faire avancer ce grand chantier. Elles ont également profité de cette occasion pour dresser le bilan de cette première année d'actions et pour discuter des projets futurs.

Rappelons qu'en vertu de cette Déclaration, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal se sont engagés à entreprendre rapidement, dans un esprit de collaboration, le grand chantier de revitalisation de ce territoire en agissant sur trois principaux axes :

Favoriser une mobilité durable et intégrée; Favoriser le développement économique innovant et durable; Améliorer les milieux de vie des citoyens.

« Je suis heureuse de marquer un important anniversaire, celui de l'Est de Montréal. Votre gouvernement s'est engagé à prioriser l'Est de la métropole, longtemps laissé de côté par les précédents gouvernements. Quand je regarde le chemin parcouru au cours des 12 derniers mois, nous pouvons être fiers. Les bases de ce grand chantier sont jetées et je peux vous assurer qu'elles sont solides et qu'elles nous mèneront vers des résultats concrets. Plus que jamais, nous sommes en action. Et nous sommes ambitieux ! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Un an après la signature de la déclaration pour revitaliser l'Est de la métropole, les choses ont évolué pour le mieux. Aujourd'hui, à l'ère de la transition écologique, de la mobilité durable et de la lutte contre les changements climatiques, l'occasion est unique de repenser l'identité de ce secteur en se tournant vers l'avenir. Et c'est exactement ce que nous proposons aux citoyens et citoyennes de l'Est de Montréal. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« La Chambre de commerce de l'Est de Montréal travaille depuis des années à propulser l'économie du territoire et à accroître son attractivité. Aujourd'hui, la collectivité est mobilisée plus que jamais. L'élan créé par la déclaration conjointe nous enthousiasme et nous avons hâte de contribuer à la poursuite des actions déjà entamées, notamment en lien avec la mobilité, la décontamination et revalorisation des terrains et le déploiement d'une économie innovante et durable. »

Christine Fréchette, présidente-directrice générale, CCEM

Travaux d'aménagement en cours pour le SRB Pie-IX et annonce du prolongement de son tracé jusqu'à la rue Notre-Dame Est.

Confirmation du financement pour l'ajout de cinq nouvelles stations sur la ligne bleue. Un premier contrat a été octroyé pour la conception architecturale de trois de ces stations. Le début des travaux est prévu pour 2021.

Évaluation en cours par CDPQ Infra pour le déploiement d'un système de transport électrique dans l'Est.

Mise en place du projet-pilote de navette fluviale reliant Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Montréal. Ce projet a connu un grand succès avec les 60 000 passagers qui en ont profité au cours de la période estivale 2019.

et le Vieux-Montréal. Ce projet a connu un grand succès avec les 60 000 passagers qui en ont profité au cours de la période estivale 2019. Conclusion d'une entente pour la décontamination et la réhabilitation de terrains à l'est du boulevard Pie-IX, rendue possible grâce à une aide gouvernementale de 100 M$ à la Ville de Montréal, avec le désir de voir s'y établir des entreprises innovantes.

Aide financière de 5 M$ du gouvernement du Québec à la Ville de Montréal pour aménager la plage de l'Est. La phase 2 des travaux est déjà amorcée et comprendra notamment une promenade de béton éclairée, une jetée, un jeu d'eau et un abri. Ce projet vise à redonner aux citoyens l'accès aux berges du Saint-Laurent .

. Développement de la vision du secteur Écoparc industriel de la Grande Prairie et du secteur industriel de la Pointe-de-l'Île par la Ville de Montréal.

Pour en savoir davantage sur la Déclaration conjointe pour revitaliser l'Est de Montréal et ses projets, visitez Québec.ca\RevitalisationEstMontreal.

