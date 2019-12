Rencontre d'urgence entre l'UMQ et Air Canada - Des solutions pour la qualité des services aériens en région





MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite des problèmes qu'a connu le service de desserte aérienne d'Air Canada dans différentes régions au cours des dernières semaines, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a rencontré d'urgence la direction d'Air Canada aujourd'hui pour faire le point et exprimer les vives inquiétudes de ses membres à cet effet.

Les mairesses et maires des municipalités desservies par Air Canada et siégeant au Comité sur le transport aérien de l'UMQ ont, à cette occasion, obtenu des engagements de la part de l'entreprise quant à la mise en place de solutions visant à maintenir un service de qualité pour les vols régionaux, notamment :

Le déploiement de son plan de contingence lors d'une annulation ou d'un report de vol;

L'installation d'équipements d'approche sur l'ensemble de la flotte d'ici la fin de l'an prochain;

Le maintien d'un canal de communication direct entre la société et les municipalités desservies.

Rappelons qu'Air Canada détient un monopole sur plus des deux tiers des liaisons régionales au Québec, privant ainsi les usagers d'alternatives lorsque le service ne peut être assuré.

« Je tiens à remercier la direction d'Air Canada pour son ouverture et son écoute envers les préoccupations du milieu municipal quant à la qualité des services aériens en région. Cette rencontre constructive nous a permis d'échanger par rapport aux enjeux vécus de part et d'autre et d'identifier les moyens pouvant être déployés rapidement afin de garantir ces services essentiels pour les communautés de partout au Québec », a déclaré monsieur Daniel Côté, premier vice-président de l'UMQ, président du Comité sur le transport aérien de l'Union et maire de Gaspé.

