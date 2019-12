Avis aux médias - Des chefs bénévoles concoctent un repas de Noël pour les femmes vulnérables et sans-abri de Chez Doris





MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le 17 décembre 2019, Chez Doris servira son repas de Noël annuel à près de 300 femmes vulnérables et sans-abri. Afin de servir efficacement son repas des fêtes, Chez Doris s'est associé à de nouveaux partenaires cette année, le Collège LaSalle et le Restaurant Le Blumenthal.

Le Collège LaSalle, une grande école de formation collégiale et professionnelle située à proximité de Chez Doris, a offert son espace gratuitement tandis que le restaurant Le Blumenthal, restaurant incontournable du Quartier des spectacles, préparera gratuitement un festin des fêtes gourmand à l'école culinaire du collège sous la supervision du chef du Blumenthal, Kevin Bouchard. Les femmes seront servies par des policiers des postes 12, 20 et 50, ainsi que par des bénévoles. Elles seront également diverties par le réputé Sheldon Kagan et sérénadées par le crooner Matt Mardini. Également au menu : célébration festive, bingo, danse, jeux et remise de cadeaux. Deux pères Noël seront présents pour distribuer 300 cadeaux personnalisés, des chocolats provenant de Divine Chocolatier ainsi que des cadeaux offerts par Opération Boîte à souliers.

DATE : Le mardi 17 décembre 2019 HEURE : Ouverture des portes de la salle à 9 h LIEU : Collège LaSalle, 2e étage à la Salle Paul Morin, 2000, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal, H3H 2T3

MOMENTS CLÉS :

9 h 00 - 10 h 00 : Déjeuner 10 h 30 : Ouverture de la piste de danse pour les femmes, les policiers et les bénévoles, animée par Sheldon Kagan, DJ et MC 12 h 00 - 13 h 00 : Dîner 14 h 00 : Deux pères Noël seront sur place pour la distribution des cadeaux : l'agent Joe Baccardi, du poste 20, à sa dernière année en tant que policier avant de prendre sa retraite, et Erik Hamon, un courtier immobilier du Groupe Sutton - Centre Ouest

MÉDIAS : Les représentants des médias sont invités à programmer des entrevues ou des séances de photos de 9 h à 14 h 30. Pour plus d'informations sur l'horaire de la journée, cliquez ici.

Possibilités d'entrevues pour les médias sur rendez-vous :

Entrevue avec Marina Boulos-Winton , directrice générale

, directrice générale Entrevue avec une ou plusieurs clientes de Chez Doris pour en apprendre davantage sur leur parcours de vie

pour en apprendre davantage sur leur parcours de vie Entrevue avec les cuisiniers du restaurant Le Blumenthal

Entrevue avec le directeur du Collège LaSalle

Entrevues avec des policiers et bénévoles

À propos de Chez Doris : Fondé en 1977, Chez Doris offre des services et des programmes pour répondre aux besoins les plus élémentaires et immédiats des femmes en matière de lutte contre l'itinérance, la pauvreté, la maladie mentale et/ou la toxicomanie. C'est le seul refuge de jour pour femmes à Montréal ouvert 7 jours sur 7, de 8 h 30 à 15 h. Les services comprennent : déjeuner et dîner, accès aux douches, aux produits d'hygiène et à un vestiaire, sacs de nourriture d'urgence, 6 lits de répit, renseignements téléphoniques et références, programme de gestion financière, programme d'aide aux Inuits, programme de logement pour les femmes autochtones, services de santé et de santé mentale, services juridiques et de préparation de déclarations de revenus, ainsi que des programmes d'intégration éducatifs et socio récréatifs. Le programme d'accueil de Chez Doris reçoit jusqu'à 100 femmes par jour, ce qui représente près de 30 000 visites par année, et fournit plus de 42 000 repas annuellement. www.chezdoris.org

À propos du Restaurant Le Blumenthal : Le Blumenthal est un restaurant à but non lucratif. Les surplus financent les activités gratuites à la Maison du Festival de Jazz.

À propos de Sheldon Kagan : En 2015, Sheldon Kagan a décidé de mettre un terme à sa carrière après 50 ans en tant que DJ, organisateur de fêtes, promoteur de concerts et imprésario, à Montréal. Maintenant en retraite, il consacre son temps au travail caritatif.

SOURCE La Fondation du refuge pour femmes Chez Doris

Communiqué envoyé le 13 décembre 2019 à 12:06 et diffusé par :