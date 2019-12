Invitation aux médias - À l'écoute des régions





VAL-D'OR, QC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa tournée des régions, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à assister à l'annonce des projets qui pourront bénéficier du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) qui aura lieu le 17 décembre prochain.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, de la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, ainsi que de la présidente de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, Mme Claire Bolduc.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mardi 17 décembre 2019



Heure : 14 h 15



Lieu : Hôtel Forestel Salle Cuivre 1001, 3e Avenue Est Val-d'Or (Québec) J9P 0J7

Après l'annonce FARR, les représentants des médias pourront assister aux discours d'ouverture et de fermeture de la rencontre de consultation régionale alors que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation s'adressera aux élus municipaux et régionaux présents.

À noter que le reste de la rencontre ne se déroulera qu'en présence de représentants des municipalités, des MRC et du Ministère.

