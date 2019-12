Arrestation d'un consultant - Revenu Québec confirme que les informations personnelles des citoyens et des entreprises n'ont pas été compromises





QUÉBEC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une enquête interne réalisée par Revenu Québec au sujet de M. Pascal Desgagnés, la journalisation de ses accès et le contrôle de la consultation de ses fichiers ont permis de démontrer, qu'en aucun temps, M. Desgagnés n'a accédé à des dossiers fiscaux de citoyens et d'entreprises ainsi qu'aux données personnelles d'employés. Rappelons que les accès de M. Desgagnés à Revenu Québec, qui agissait à titre de consultant de la firme R3D Conseil inc., se limitaient à un système de gestion et de suivi de projets informatiques.

Dès que la situation a été portée à son attention, le 11 décembre dernier, Revenu Québec a mis un terme à tout lien avec M. Desgagnés, qui a travaillé à Revenu Québec par l'entremise de la firme R3D Conseil inc. pendant un total de 24 mois, de 2017 à 2019. Tous ses accès ont été révoqués sur-le-champ. D'ailleurs, comme c'est le cas pour tous les consultants et tous les employés de Revenu Québec, M. Desgagnés avait fait l'objet d'une enquête préemploi.

Les autorités policières ont confirmé à Revenu Québec que sa collaboration dans ce dossier n'était pas requise. Toutefois, l'organisation se rendra disponible si cela s'avérait nécessaire.

Dans le cadre de sa mission, Revenu Québec reçoit et traite de nombreux renseignements qu'il utilise et conserve avec beaucoup de vigilance. Ainsi, il applique de façon continue des mesures de contrôle très rigoureuses pour assurer la protection de la confidentialité des renseignements qu'il détient. Des stratégies qui répondent aux plus hauts standards dans le domaine de la sécurité des renseignements sont mises en oeuvre quotidiennement.

