Festivals et événements - Saison hiver-printemps 2019-2020 - Le gouvernement du Québec soutient pour la première fois des marchés de Noël au Québec

QUÉBEC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un appui financier de plus de 150 000 $ à quatre marchés de Noël qui bonifient l'offre agrotouristique du Québec. C'est la première fois que le gouvernement soutient ces marchés.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, ont annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière totalisant 152 000 $ à ces événements qui mettent en lumière le travail des artisans et des producteurs du Québec.

Ainsi, pour la réalisation de ces rendez-vous, le ministère du Tourisme (MTO) attribue une somme totale de 98 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) verse, quant à lui, une somme de 54 000 $ grâce au Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région (volet 3, « Promotion de produits régionaux ») et au Programme Proximité, issu de l'entente Canada-Québec de mise en oeuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture.

« Votre gouvernement est très fier de soutenir ces marchés de Noël pour la toute première fois cette année. Ils permettent de découvrir et de mettre en valeur les produits du riche terroir québécois tout en générant des retombées économiques considérables pour nos régions. Grâce à des initiatives comme celles-ci, le Québec peut compter sur une offre touristique diversifiée, 12 mois par année, ce qui contribue activement à son attractivité et à son rayonnement. Le tourisme étant un moteur important de notre économie, j'invite chaleureusement les visiteurs de ces marchés de Noël à encourager nos talentueux artisans et producteurs et à partager la fierté de soutenir des créateurs et entrepreneurs de chez nous qui font la renommée du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Vitrines exceptionnelles pour les artisans du Québec bioalimentaire, les marchés de Noël sont l'occasion idéale pour les consommateurs d'aller à la rencontre des hommes et des femmes passionnés, producteurs ou transformateurs, qui créent les gourmandises qui garniront nos tables durant la période des fêtes. L'ambiance qui y règne incite les visiteurs à goûter à ce qui leur est proposé et à échanger avec les marchands. Il s'agit de la meilleure façon de découvrir de nouveaux produits d'ici et de nouer une relation fructueuse avec les producteurs. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est fier de soutenir l'expansion de ces marchés, qui s'imposent comme une véritable tradition québécoise de fin d'année. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Voici la liste des marchés régionaux bénéficiant du soutien financier annoncé aujourd'hui par le gouvernement :

Le Marché de Noël de L'Assomption reçoit une aide financière de 16 000 $ de la part du MTO et de 4 000 $ de la part du MAPAQ;



Le Marché de Noël de Joliette reçoit une aide financière de 9 000 $ de la part du MTO;

Le Village de Noël de Montréal reçoit une aide financière de 9 000 $ de la part du MTO.

À ces aides financières s'ajoutent celle de 64 000 $ accordée par le MTO et celle de 50 000 $ versée par le MAPAQ au Marché de Noël allemand de Québec, lesquelles ont été annoncées en novembre dernier.

Rappelons que les modifications apportées au programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques visent à :

offrir un soutien accru aux événements qui favorisent l'intégration des produits locaux;



fournir un appui aux événements gourmands qui favorisent le rayonnement de l'identité culinaire québécoise et qui positionnent le tourisme gourmand au Québec;



augmenter le cumul d'aide gouvernementale, qui peut atteindre 50 % des coûts admissibles de l'événement.

Dans le dernier budget, une bonification de 4 millions de dollars du programme Aide financière aux festivals et aux événements a été annoncée afin de soutenir des événements qui positionnent le tourisme gourmand au Québec, et ce, pour les années 2020- 2021 et 2021-2022.

2021-2022. Le Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région soutient l'adaptation des entreprises agroalimentaires dans un contexte d'ouverture des marchés et d'accès aux marchés. Il vise également la mobilisation des acteurs locaux du développement autour de la réalisation de projets concertés et collectifs qui mettent en valeur le potentiel économique du secteur bioalimentaire.

