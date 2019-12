iA Groupe financier devient une entreprise carboneutre





QUÉBEC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce aujourd'hui son engagement à compenser ses émissions de gaz à effet de serre (GES) résiduelles par l'achat de crédits carbone. À compter de 2020, l'entreprise deviendra ainsi carboneutre.

La certification « Entreprise carboneutre » atteste que l'ensemble des émissions de GES qui n'ont pu être éliminées par les mesures de réduction que iA Groupe financier a instaurées ont été calculées et compensées. La compensation ne confère pas le droit de polluer et ne cherche pas à rendre plus acceptables les émissions de GES. La compensation est plutôt un mécanisme qui permet à iA Groupe financier d'agir concrètement en investissant volontairement dans des projets climatiques qui réduisent les GES dans l'atmosphère.

Par l'achat de crédits carbone, iA Groupe financier investira dans trois projets canadiens et américains sélectionnés conjointement avec son partenaire, Planetair, un leader de la lutte aux changements climatiques :

Projet de reforestation (Québec) : ce projet va permettre de réduire les gaz à effet de serre dans l'atmosphère par la plantation de 10 espèces d'arbres. Les aires de plantation se trouvent principalement dans les Laurentides, Lanaudière, la Montérégie et l'Outaouais. Grâce à l'investissement de iA Groupe financier, près de 29 000 arbres seront plantés.

Projet de conservation (Colombie-Britannique) : ce projet permet de réduire les gaz à effet de serre dans l'atmosphère par la préservation d'espaces forestiers totalisant 7 900 hectares de forêt pluviale intérieure qui auraient autrement fait l'objet d'exploitation forestière. Il s'agit d'un habitat essentiel a? près de 40 espèces en péril, dont les espèces suivantes : le grizzly, le carcajou, le faucon pèlerin, le caribou de montagne et le pin a? écorce blanche.

Projet éolien ( Texas ) : ce projet engendre des réductions de gaz à effet de serre par l'implantation d'un parc éolien de 75 turbines. Le projet produira une énergie propre et renouvelable qui remplacera les sources d'énergie fossiles traditionnelles. Il permettra également aux activités agricoles de se poursuivre.

En appui à la démarche de carboneutralité de iA Groupe financier, Planetair va jumeler ces crédits carbone avec des crédits carbone certifiés Gold Standard compris dans son portefeuille de projets internationaux.

« Notre engagement à devenir une entreprise carboneutre s'inscrit dans une démarche continue qui vise à réduire notre empreinte environnementale et à lutter contre les changements climatiques, a indiqué Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Depuis une vingtaine d'années, nous avons mis de l'avant et continuons de mettre de l'avant plusieurs initiatives visant à réduire le plus possible à la source nos émissions de GES. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) que nous produisons par des initiatives positives contre les changements climatiques. »

Depuis des années, en effet, iA Groupe financier est engagé à soutenir la lutte contre les changements climatiques en réduisant de manière proactive son empreinte carbone. L'entreprise participe au Carbon Disclosure Project (CDP) sur les émissions de gaz à effet de serre depuis 2007.

iA Groupe financier mène aussi des projets et initiatives visant à réduire à la source ses émissions de GES, dont :

des investissements dans son parc immobilier afin de réduire constamment les émissions atmosphériques. Ce parc comprend plus de 20 immeubles accrédités BOMA BEST et deux immeubles certifiés LEED Gold;

et deux immeubles certifiés LEED Gold; une gestion serrée des matières résiduelles. Actuellement, pour notre siège social du 1080, Grande Allée Ouest, Québec, plus de 80 % des matières résiduelles générées par l'entreprise sont mises en valeur (papier, plastique, verre, métal et matières organiques);

l'utilisation de technologies favorisant la réduction des déplacements d'affaires (plateformes de travail collaboratif à distance, vidéoconférences et téléconférences); et

des incitatifs pour l'utilisation des transports collectifs et actifs par les employés.

En 2018, iA Groupe financier a émis un total de 12 700 tonnes de GES, principalement regroupés dans les catégories suivantes :

déplacements domicile-travail des employés;

consommation énergétique des immeubles dont l'entreprise est propriétaire;

déplacements d'affaires;

gestion des matières résiduelles; et

événements organisés par l'entreprise.

Les données de 2019 ne sont pas encore disponibles. La compensation annoncée aujourd'hui débutera en 2020. Dans son Bilan de développement durable de 2020, iA Groupe financier rendra publiques les données relatives à ses émissions de GES et la description plus détaillée des projets dans lesquels ces sommes auront été investies.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

