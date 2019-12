Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Son Altesse l'Aga Khan





OTTAWA, le 13 déc. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Son Altesse le prince Karim Aga Khan :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux musulmans chiites imamites ismaéliens au Canada et à travers le monde pour célébrer le 83e anniversaire de leur chef spirituel, Son Altesse l'Aga Khan.

« Son Altesse oeuvre depuis plus de soixante ans à réduire la pauvreté, à améliorer les soins de santé et l'éducation, et à défendre les droits des plus vulnérables, en particulier des femmes et des enfants. Il défend des gens issus de tous les milieux et de toutes les confessions et encourage les autres à faire preuve de compassion, de générosité et d'altruisme.

« L'Aga Khan milite pour le respect de la diversité et des droits de la personne - des valeurs que partagent les Canadiens. En reconnaissance de ses contributions, il a été nommé citoyen honoraire du Canada. Son Altesse a aussi choisi le Canada pour établir le Musée de l'Aga Khan et le Centre mondial du pluralisme. Le Canada et le monde sont plus forts grâce aux efforts qu'il a déployés pour bâtir un avenir plus pacifique et inclusif.

« Aujourd'hui, Sophie et moi remercions l'Aga Khan pour son leadership sur la scène internationale et lui souhaitons santé et bonheur en cette journée spéciale. »

