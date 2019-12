Nouveau partenaire stratégique - Marubeni se joint à Alliance Magnésium





DANVILLE, QC, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - ALLIANCE MAGNÉSIUM INC., (« AMI ») compagnie canadienne dont les activités consistent en la production de lingots de magnésium primaire, à partir de résidus miniers de serpentine, et magnésium secondaire pour en faire des produits à valeur ajoutée est heureuse d'annoncer la venue dans son capital-actions de la société japonaise Marubeni.

L'investissement de cette société internationale se fera sous forme d'actions ordinaires à hauteur de 16,7 millions de dollars canadiens et sera dédié au financement de la phase de démonstration commerciale de production (phase 1), un investissement de plus de 100 M$ dont la construction débutera en 2020. Cette première phase sera suivie par celle de commercialisation de 50 000 tonnes, dont la construction est prévue en 2022.

En plus de l'investissement, Marubeni contribuera au développement des affaires d'AMI par une présence à son conseil d'administration et à différents comités techniques et corporatifs. Ainsi, AMI pourra ajouter à l'expertise de ses dirigeants et administrateurs, la vaste expérience de Marubeni dans le déploiement d'opérations d'envergure et, particulièrement, dans les entreprises de la filière des métaux légers et des matériaux critiques. Les deux entreprises partagent des visions communes à plusieurs égards, notamment en ce qui a trait à l'investissement responsable, l'économie circulaire, l'acceptabilité sociale et la valorisation de résidus miniers. Elles souscrivent également aux principes rigoureux d'ESG (Environnement, Sécurité et Gouvernance), ce qui leur permet des objectifs communs et le partage des meilleures pratiques.

« Nous sommes honorés de la venue de Marubeni au sein de notre grand projet industriel », a déclaré Michel G. Gagnon, président du conseil d'administration et chef de la direction d'AMI. « Sa présence, au-delà de l'importance des sommes investies, permettra à Alliance Magnésium de renforcer son positionnement en tant que producteur de magnésium d'envergure internationale. De plus, cet investissement s'inscrit très bien dans la poursuite du développement de l'industrie des métaux légers au Québec. » a ajouté M. Gagnon.

« Alliance Magnésium va produire le magnésium le plus responsable de la planète, qui contribuera de façon importante à la réduction des GES attribuables notamment aux industries du transport » a commenté Dr Joël Fournier, président et chef de la technologie d'AMI. « L'apport stratégique de Marubeni contribuera largement à l'atteinte de cet objectif. » a complété Dr Fournier.

À propos du magnésium

Le magnésium est l'un des matériaux dont la demande a considérablement augmenté dans le but de réduire le poids des véhicules. Il est le plus léger de tous les matériaux couramment utilisés tels que l'aluminium et l'acier. De plus, il est reconnu pour la capacité d'amortissement aux vibrations, pour son rapport force/poids élevé et pour son rapport haute rigidité/poids. Sa demande est en forte croissance, principalement dans le domaine des transports. Le magnésium est également utilisé dans les alliages d'aluminium et est considéré comme un des plus importants matériaux critiques autant en Europe qu'aux États-Unis. Le magnésium s'inscrit parfaitement dans la stratégie du gouvernement du Québec en ce qui a trait à l'électrification des transports.

À propos de Marubeni

Marubeni figure parmi les plus grandes entreprises au monde en termes de chiffre d'affaires annuel (plus de 70 milliards de dollars en 2018) et se consacre à la manutention de produits et à la fourniture de biens et services dans le monde entier. Les activités de Marubeni sont largement diversifiées non seulement pour le commerce conventionnel de divers produits tels que les denrées alimentaires, les textiles, les produits chimiques, les machines industrielles, le transport, les métaux et les ressources naturelles, mais aussi pour les investissements dans divers domaines tels que les infrastructures, l'énergie et les ressources naturelles. Sa présence mondiale comprend 131 succursales et bureaux dans 66 pays et régions. Marubeni est active au Québec depuis plus de 30 ans et est un partenaire au sein de l'aluminerie Alouette.

À propos d'Alliance Magnésium

Alliance Magnésium est une compagnie privée canadienne engagée dans la production de magnésium métallique et d'autres minéraux de valeur à partir de la serpentine. AMI a développé une technologie et un procédé innovateurs qui lui confèrent une approche plus propre et moins coûteuse que celles actuellement utilisées dans le monde par les producteurs de magnésium. Le magnésium produit par AMI est issu de la récupération d'un résidu minier, transformé par un procédé propre d'électrolyse et vendu sur les marchés des transports pour alléger, notamment, le poids des véhicules et diminuer leur empreinte environnementale. AMI a élaboré un programme de déploiement en trois étapes, devant mener à une production annuelle de 50 000 tonnes en 2024 et à la création de plus de 300 emplois.

AMI exerce ses activités en tout respect des normes en ce qui a trait à la santé, la sécurité et l'environnement. Elle détient d'ailleurs les certificats d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques pour la conduite de ses opérations.

