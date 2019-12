Mondou, fier partenaire de la nouvelle émission Animania à TVA!





MONTRÉAL, le 13 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Mondou est très fière de s'associer à la nouvelle émission Animania, produite par Entourage Télévision, qui sera diffusée à l'antenne de TVA tous les mercredis à 20 h, dès le 8 janvier 2020. Il s'agit d'un partenariat qui allait de soi entre Mondou, la plus grande marque d'affection, et une émission qui mettra justement en valeur l'amour et l'attachement des Québécois envers leurs animaux de compagnie!

Dans le cadre d'Animania, l'animateur Pascal Morrissette invitera chaque semaine deux artistes amoureux fous des animaux a? rencontrer six des animaux de compagnie les plus exceptionnels du Québec, accompagnés de leurs maîtres. Son but? Les impressionner, les charmer... et les faire craquer! Le public en studio aura la lourde tâche de choisir l'animal coup de coeur de la soirée qui se retrouvera en grande finale et courra alors la chance d'être nommé l'animal de compagnie préféré du Québec.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE QUI A À COEUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL DEPUIS 1938

Depuis sa fondation il y a plus de 80 ans, Mondou se fait un devoir de transmettre sa passion pour les animaux et d'appuyer plusieurs causes touchant le bien-être animal, et ce, par le biais de diverses initiatives couronnées de succès. Parmi celles-ci, mentionnons la campagne de financement annuelle Mondou Mondon au profit de la fondation MIRA qui a permis, depuis 2015, de remettre plus de 1,6 millions de dollars à l'organisme dont l'objectif est d'accroître l'autonomie des personnes handicapées visuelles, physiques ou ayant un trouble du spectre de l'autisme en leur fournissant gratuitement des chiens développés et entraînés pour répondre à leurs besoins.

Fortement impliqué au sein de sa communauté, Mondou distribue également chaque année plus d'un million de dollars en dons de nourriture à plus de 25 refuges pour animaux abandonnés, soit 12 000 kg par mois, en plus d'organiser la campagne Mondou Mondon au profit des refuges. Croyant profondément à l'adoption responsable, l'entreprise familiale québécoise a également inauguré, au cours des derniers mois, deux Zones adoption pour chats provenant de refuges à ses magasins de Saint-Jérôme et d'Anjou.

Mondou invite donc tous les amoureux des animaux à être au rendez-vous le mercredi 8 janvier prochain, à compter de 20 h, pour la toute première de l'émission d'Animania à TVA!

À propos de MONDOU

Fondée en 1938 par l'entrepreneur montréalais Joseph-Émilien Mondou, Mondou est une entreprise familiale québécoise qui offre des produits, des services et des conseils pour le bien-être et la santé des animaux. Depuis l'acquisition de ce fleuron québécois par la famille Legault en 1983, l'entreprise a vu son nombre de magasins passer d'un seul à 66, et ce, grâce à l'engagement exceptionnel de ses employés passionnés qui sont aujourd'hui plus de 700 à travers le Québec. Au coeur de cette évolution est demeurée la même passion pour les animaux, comme en fait foi le slogan « La plus grande marque d'affection »! Beaucoup plus qu'un simple magasin de nourriture pour animaux, Mondou se démarque par l'expertise de son équipe de conseillers chevronnés et par son engagement à ne pas vendre d'animaux. Ayant le bien-être animal au centre de ses valeurs, Mondou est d'ailleurs fortement engagée auprès de ses organismes partenaires et travaille à faire avancer la cause animale à travers de nombreuses initiatives. C'est grâce à cette passion authentique que Mondou est, depuis maintenant 80 ans, le leader incontestable dans son domaine. Mondou, la plus grande marque d'affection!

À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

